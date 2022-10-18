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НАТО найближчими днями доставить в Україну засоби ППО проти дронів
НАТО найближчими днями доставить в Україну системи ППО проти безпілотників, щоб допомогти країні захиститися від хвилі дронів іранського виробництва.
Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив генеральий секретар НАТО Єнс Столтенберг під час конференції з питань безпеки в Берліні, повідомляє Reuters.
"Найважливіше, що ми можемо зробити, це виконати те, що обіцяли союзники, активізувати роботу та поставити ще більше систем ППО", - заявив Єнс Столтенберг.
Генсек Альянсу сказав, що відповіддю на атаки дронів є посилення поставок систем протиповітряної оборони союзниками.
«Найближчими днями НАТО надасть (Україні - ред.) системи боротьби з безпілотниками, щоб протистояти конкретній загрозі безпілотників, у тому числі з Ірану», - додав генеральний секретар НАТО.
"Жодна країна не повинна підтримувати нелегальну війну Росії проти України", - сказав Стольенберг.
Іран офіційно заперечує інформацію про надання Росії безпілотників.
Українська влада напередодні заявила, що внаслідок кількох атак дронів за цей тиждень, коли Росія посилила свої обстріли української інфраструктури, було знищено майже третину українських електростанцій.
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«Група Моцарта»: як волонтери евакуюють мирних жителів та тренують українських військових. Відео
Волонтери міжнародної «Групи Моцарта», заснованої полковником морської піхоти США Ендрю Мілберном, евакуюють мирних жителів із зон бойових дій в Україні.
- Голос Америки
У Європі стартували навчання НАТО з ядерного стримування
НАТО з понеділка почало щорічні навчання із ядерного стримування на північному заході Європи.
Тренування "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) відбуваються в час напруги, яку викликала війна Росії в Україні, та погроз з боку російського президента Путіна використати всі засоби, мовляв, для захисту російської території.
У маневрах НАТО беруть участь 14 із 30 країн-членів Альянсу, задіяні близько 60 літаків, зокрема, винищувачі, літаки-розвідники та літаки-заправники. У складі тренувальної авіації також - американський ядерний бомбардувальник В-52.
"Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці", - заявила напередодні речниця НАТО Оана Лунгеску.
Основна частина тренувань запланована на відстані не менше тисячі кілометрів від російських кордонів. Журналістів до тренувального майданчика не допускають.
Це планові та регулярні навчання, вони були заплановані ще до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україні. Як очікується, вони триватимуть до 30 жовтня.
Наприкінці жовтня Росія зазвичай проводить власні ядерні навчання, що мають назву "Гром".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін заявив, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати.
У вівторок, 18 жовтня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи анексовані українські регіони перебувають під "ядерною парасолькою" Москви, сказав: "Усі ці території є невід'ємною частиною РФ, і, відповідно, всі вони захищаються, і ми забезпечуємо захист рівно на такому ж рівні, як по всій решті території Росії".
Київ очікує, що Генасамблея ООН вже цієї осені ухвалить рішення про механізм виплати російських репарацій Україні
Київ сподівається, вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для Україні. Про це заявив Міністр юстиції України Денис Малюська.
«Це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, які контролюють російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані у спеціальний компенсаційний фонд», – зазначив він в ефірі українського телебачення.
За словами Малюськи, наразі неможливо говорити про конкретний обсяг і суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ.
«Але можемо говорити, що йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США», – додав він.
У вересні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не заперечує щодо переговорів з Росією стосовно відшкодування і виплат контрибуцій і репарацій за завдані через війну руйнування.
5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що Україна до кінця місяця представить на засіданні Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції щодо виплати Росією репарацій за розв’язану нею війну проти України. Він також вкотре закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії Росії проти України.
Як повідомляв "Голос Америки", на відбудову та відновлення України знадобиться біля 349 мільярдів доларів, а пряма завдана війною шкода перевищила 97 мільярдів доларів США. Про це свідчать дані спільного звіту уряду України, Європейської комісії та Світового банку, який презентували у Брюсселі.
- Голос Америки
Іран порушує резолюцію ООН продажем безпілотників до Росії – Держдеп США
Сполучені Штати вважають, що постачання Іраном безпілотників (БПЛА) до Росії для нападу на Україну є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, яка є частниою ядерної угоди з Іраном від 2015 року. Про це у понеділок заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи використання іранських дронів Росією в Україні не порушують якихось резолюцій ООН, речник Державного департаменту сказав, що США вважають, що порушують, і Вашингтон погоджується в цьому з оцінками Великої Британії та Франції.
«Наші французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БПЛА для Росії є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231. Це те, з чим ми згодні»», – сказав Патель журналістам.
Останніми тижнями Україна повідомила про низку атак Росії з використанням безпілотників. Київ вважає, що ці дрони - іранського виробництва Shahed-136. Іран заперечує постачання безпілотників Росії, а Кремль не коментує цю інформацію.
Резолюція Радбезу ООН 2231 схвалює угоду між Іраном та Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами. Згідно з цією угодою, в обмін на зняття міжнародних санкцій, Тегеран погодився на обмеженння робіт зі збагачення урану, що ускладнило для Ірану розробку ядерної зброї.
За резолюцією, ембарго на звичайну зброю щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США продовжити ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки не схалила такого рішення, чим відкрила шлях для відновлення експорту Іраном зброї.
Як пояснив Патель, не всі обмеження щодо експорту зброї Іраном втратили чинність. Деякі обмеження, за його словами, продовжуть діяти. І експорт дронів належить до цієї категорії зброї, що далі є заборонена для експорту.
Речник Держдепу відмовився підтвердити повідомлення, що саме іранські дрони були використані для нападу на українські міста у понеділок, але наголосив, що передача таких дронів була б порушенням резолюції ООН.
Патель також нагадав, що США попереджали раніше, що Іран готує таку передачу дронів до Росії.
У липні цього року радник з нацбезпеки США Джейк Салліван озвучив інформацію розвідки про те, що уряд Ірану готується надати Росії декілька сотень безпілотників, включаючи ті, що здатні переносити зброю.
Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання проти України.
Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України. Зокрема, за даними українського Генштабу, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, російська армія використала 24 БПЛА, 13 з яких були дронами-камікадзе «Шахід-136».
Як повідомляло раніше видання The Washington Post, Іран погодився постачати Росії, крім безпілотників, також і ракети класу «земля-земля» для війни в Україні і ударів по українських містах і позиціях українських військ.
Як пише видання, збільшення потоку зброї від Тегерану може допомогти компенсувати «величезні, за словами представників адміністрації Байдена», втрати російської військової техніки після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому. Експерти вважають, що запаси високоточних боєприпасів у Росії, які були використані під час масованих ударів по багатьох українських містах, швидко скорочуються.
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