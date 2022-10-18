НАТО найближчими днями доставить в Україну засоби ППО проти дронів

НАТО найближчими днями доставить в Україну системи ППО проти безпілотників, щоб допомогти країні захиститися від хвилі дронів іранського виробництва.

Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив генеральий секретар НАТО Єнс Столтенберг під час конференції з питань безпеки в Берліні, повідомляє Reuters.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, це виконати те, що обіцяли союзники, активізувати роботу та поставити ще більше систем ППО", - заявив Єнс Столтенберг.

Генсек Альянсу сказав, що відповіддю на атаки дронів є посилення поставок систем протиповітряної оборони союзниками.

«Найближчими днями НАТО надасть (Україні - ред.) системи боротьби з безпілотниками, щоб протистояти конкретній загрозі безпілотників, у тому числі з Ірану», - додав генеральний секретар НАТО.

"Жодна країна не повинна підтримувати нелегальну війну Росії проти України", - сказав Стольенберг.

Іран офіційно заперечує інформацію про надання Росії безпілотників.

Українська влада напередодні заявила, що внаслідок кількох атак дронів за цей тиждень, коли Росія посилила свої обстріли української інфраструктури, було знищено майже третину українських електростанцій.