Війни в Україні немає на порядку денному саміту ЄС

Агресія Росії та війна в Україна не увійшла до офіційного порядку денного саміту Східного партнерства, що відбудеться в п’ятницю в Брюсселі, повідомляє AFP

Засідання за участі України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі, що відбудеться в рамках саміту, обговорюватиме 20 питань, серед яких плани з подолання корупції, посилення верховенства права та модернізації економіки.

Війна на сході України не згадується і в спільній декларації, яку планується затвердити за результатами саміту, зазначає AFP, посилаючись на копію декларації, яка є в розпорядженні редакції.

Проект декларації обмежується закликом «поновити зусилля з просування мирного врегулювання конфліктів в регіоні». Така заява контрастує з формулюваннями затвердженими минулого саміту 2015 року, в яких висловлювалась безпосередня критика дій Росії, зокрема, незаконної анексії Криму.

Посадовці ЄС наполягають, що блок є «глибоко долученим» до зусиль з врегулювання конфліктів між державами колишнього Радянського союзу, але саміт – не те місце, де це варто розглядати, повідомляє AFP.

«Саміт Східного партнерства не є інструментом вирішення конфліктів, це – інструмент для обговорення того, як поглибити наше партнерство», - зазначив посадовець.

Україна намагається отримати чіткий сигнал від ЄС стосовно перспективи з часом приєднатись до блоку, який наразі складається з 28 держав. «Зрештою, чого хоче Україна, це отримати просте послання: «Як будете готові – приєднаєтесь», - написав Костянтин Єлісєєв, заступник Глави адміністрації Президента України в статті для EU Observer минулого тижня, повідомляє AFP

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