Час-Тайм. Компанія з Техасу постачає в Україну гранатомети. Деталі

В ефірі Час-Тайм. Кореспонденти «Голосу Америки» з'ясували, що США уже продають Україні зброю. Компанія з Техасу постачає в Україну гранатомети. Деталі. Радники з нацбезпеки Трампа підготували план про постачання Україні смертоносної зброї на загальну суму майже 50 мільйонів доларів. Президенти США та Росії провели телефонні переговори – головними темами були Сирія, Україна, Іран та КНДР. 21 листопада в Україні відзначають початок Революції гідності. Після Революції гідності волонтерські організації виникли по всій Америці. У Північній Кароліні група ініціативних жінок організувала неймовірний рух допомоги Україні.