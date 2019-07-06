Волкер відзначив миротворчі зусилля Зеленського і розповів про підготовку до зустрічі з Трампом. Інтерв'ю

Про те, як на Заході сприйняли позицію президента України Володимира Зеленського стосовно Донбасу, про підготовку до зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, очікування від парламентських виборів в Україні, розведення військ в Станиці Луганській, а також нарощування Росією військ на Донбасі розповів спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю голові Української служби "Голосу Америки" Мирославі Гонгадзе.

В США очікують на візит президента України Володимира Зеленського.

Ми очікуємо на візит президента Зеленського. Ще не має призначеної дати з Білим домом. Це залежатиме від розкладу, однак, сподіваємося, що цей візит відбудеться в найближчому майбутньому. Важливо, щоб президенти мали нагоду зустрітись.

Як і на інших зустрічах, ми хочемо висловити президентові Зеленському повну підтримку в його діях з проведення значних реформ в Україні. Це справжня можливість.

Миротворчі зусилля Зеленського привернули увагу до бездіяльності Росії

Варто наголосити, що президент Зеленський прийняв рішення про відведення українських сил зі Станиці Луганської. Вважаю, що це позитивний крок. Це було одним зі складних питань у переговорах між росією та Україною і заважало посиленню безпеки при перетині контактної лінії місцевими мешканцями. Тому гадаю це позитивний крок української сторони. Я сподіваюсь, що Росія також виведе сили і конструктивно співпрацюватиме з Україною та міжнародною спільнотою допомагаючи побудувати міст.

Тепер Росія, гадаю, відчуває більше не тиску, а трохи більше уваги до своїх дій. Президент Зеленський дуже активно говорить про прагнення миру. Він відвідував регіон.

Зеленський дуже чітко позиціонував себе, щоб продемонструвати своє прагнення миру, покращення життя людей, покращення гуманітарної ситуації. Зрештою, це все - громадяни України, які страждають від цього конфлікту. Таким чином, він демонструє, що проблема полягає саме в діях Росії

Лідери Європейського Союзу поїдуть з ним туди через декілька днів, коли відбудеться саміт ЄС в Україні. Він провів виведення сил зі Станиці Луганської.

У мене склалось враження, що президент Зеленський дуже добре знає, що він не може контролювати те, які рішення прийме Росія. Якщо вони намагатимуться використати конфлікт, щоб тиснути на нього, то що б Зеленський не робив, вони це будуть чинити. Він дуже чітко позиціонував себе, щоб продемонструвати своє прагнення миру, покращення життя людей, покращення гуманітарної ситуації. Зрештою, це все - громадяни України, які страждають від цього конфлікту. Таким чином, він демонструє, що проблема полягає саме в діях Росії.

Нарощування військ Росією на кордоні з Україною - частина ротації, вважає Волкер

Стосовно розміщення військ з російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування.

Парламентські вибори в Україні покажуть, чи є підтримка втілення Мінських домовленості та проведення реформ

Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони зі втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуації з безпеки.

Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства

Всі ці речі треба буде поновити і, звичайно ми підтримуємо Україну в цьому. Однак, саме українська сторона має вести цей процес.

Відступаючи від теми, зазначу, що президент Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства та інше.

Ми дізнаємось лише після 21 липня якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську так і план реформ в Україні.

Волкер обговорив наступну "Нормандську зустріч" з Францією та Німеччиною​

На жаль, ми не чули значних новин від Росії. Вони все ще говорять, що за все несе відповідальність Україна і говорять, що на них – жодної відповідальності і що Україна має проводити переговори з двома сепаратистськими так званими народними республіками, які вони створили в Україні. Тому наразі, зі сторони Росії це не виглядає багатообіцяючим. Однак, сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним.

Ми (США-ГА) не є частиною Нормандського формату і саме тому ми проводимо активні консультації з Україною, а також з Францією та Німеччиною.

Я зв'язувався з російським партнером за переговорами Сурковим, просто щоб дізнатись, чи він вважає цей час слушним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи далі влітку, можливо.

Дивіться повне інтерв'ю: Волкер: розведення війська - надзвичайно позитивний крок від Зеленського. Відео

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