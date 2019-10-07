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Курт Волкер пішов з посади в Інституті Маккейна

  • Голос Америки
Курт Волкер

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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер полишає роботу в аналітичному центрі "Інститут Маккейна" у США. Він пояснив своє рішення підвищеною увагою ЗМІ до його діяльності на посаді спецпредставника з питань України

"Нещодавня увага ЗМІ до моєї роботи на посаді спецпредставника з питань України ризикує відволікти увагу від досягнень і продовження зростання Інституту і тому я йду з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства", - йдеться в заяві Волкера.

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Сінді Маккйен, вдова сенатора з Аризони Джона Маккейна, ім'ям якого названо центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за роботу і відданість "моєму чоловікові та всій родині Маккейнів".

Останнім часом увагу ЗМІ привернула роль Курта Волкера у справі про можливий тиск на українську владу, яку розслідують Комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

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Курт Волкер третього жовтня протягом майже десяти годин давав свідчення конгресменам за зачиненими дверима, виступаючи під час спільного засідання комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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