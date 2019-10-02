Що мав робити Волкер, коли дізнався про дії Джуліані - сенатор США. Інтерв'ю

Україна опинилася у заголовках світових ЗМІ через політичний скандал навколо телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про те, які наслідки ця ситуація матиме для України та для її підтримки у світі ми поговорили з сенатором від Демократичної партії США Крісом Мерфі.

Мерфі активно цікавиться подіями в Україні і під час свого нещодавнього візиту, Мерфі разом з сенатором-республіканцем Роном Джонсоном зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, представниками нового уряду та взяв участь у церемонії з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду.

В цьому інтерв'ю Мерфі відповідає на питання "Голосу Америки" стосовно майбутнього для політики США стосовно України з огляду на початок розслідувань в Конгресі, які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу а також дає поради Зеленському.

Натаіля Леонова: Як скандал навколо розмови Трампа та Зеленського позначиться на відносинах США та України?

Кріс Мерфі: Головним чином, ми повинні переконатися, що відносини між США та Україною зберігаються. Дуже мало речей, які важливіші для Сполучених Штатів у світі, ніж можливість гарантувати майбутнє вільної та суверенної України. І кожен день ми маємо пам’ятати, що на українській території перебувають російські війська, і що поки ми не змусимо Росію відступити від своєї агресивної позиції на сході України та Криму, наша робота не виконана. Мені шкода, що президент вирішив політизувати відносини з Україною. Мені шкода, що він вирішив поставити власні політичні пріоритети попереду спільних для США та України проблем безпеки. Але у підсумку, двопартійна підтримка України та нового уряду більшістю в Конгресі продовжується.

НЛ: Президент Зеленський у Нью-Йорку під час прес-конференції зазначив, що не було тиску з боку адміністрації США, і президент Трамп наполягає на тому, що слід покласти край тому, що він називає «новим полюванням на відьом». Чи згодні ви з цим?

КМ: За кілька хвилин після того, як президент Зеленський просить допомогти у справі безпеки, президент (Трамп – ред. ГА) просить його допомогти знищити одного зі своїх політичних конкурентів Джо Байдена. Я знаю, що головний аргумент республіканців – не було прохання «послуги за послугу» під час цього телефонного дзвінка. Але його і не повинно бути. Існує неявне прохання «послуги за послуги» у кожній вимозі, яку робить американський президент іншій країні, особливо країні, яка настільки залежить від підтримки Сполучених Штатів. Президенту Трампу не потрібно було говорити «зробіть так, інакше…» Президент Зеленський розумів, що якщо він не зробить те, про що просить президент США, це може мати наслідки.

НЛ: Три тижні тому ви особисто зустрічалися з президентом Зеленським. Він вам щось сказав про тиск?

КМ: Я зустрічався з президентом Зеленським в той час, коли ми знали, що президент використовує Руді Джуліані для тиску на Україну, щоб та стала учасником політичної операції Трампа. Але перш, ніж ми дізналися про суть його телефонного дзвінка, президент Зеленський на той час був дуже стурбований блокуванням американської допомоги. Він підняв це питання на самому початку зустрічі. Відтак я сказав йому про небезпеку втручання України до виборів у США 2020 року. Я сказав йому, що буде не добре для відносин зі США, і що він виглядатиме, як політична маріонетка президента. Він погодився зі мною. Він сказав, що його уряд не зацікавлений бути причетним до виборів 2020 року, і він знає, що це зашкодить його країні, якщо його затягнуть в американську політику.

Йому найкраще просто ігнорувати ініціативи та вимоги, які він отримує від політичних соратників Трампа

НЛ: Що ви йому порадили?

КМ: Я сказав президенту в Києві, що коли він розмовляє з американським урядом, він повинен поговорити з Державним департаментом США. Якщо він отримує вимоги та прохання від Сполучених Штатів, то він повинен отримувати ці вимоги та запити від офіційних органів уряду США, і що йому найкраще просто ігнорувати ініціативи та вимоги, які він отримує від політичних соратників Трампа.

НЛ: Тим не менш, Руді Джуліані стверджує, що діє від імені Державного департаменту та в межах параметрів, передбачених законодавством США. Як ви оцінюєте його вчинки? Ви розслідували його дії? Якщо так, що ви знайшли?

КМ: Щойно я почув про зусилля Руді Джуліані корумпувати українську владу, я направив відповідну інформацію сенатському Комітету з міжнародних відносин. Я попросив у травні комітет розпочати розслідування. Вони, на жаль, відмовились почати це розслідування, союзник президента Трампа є головою цього комітету. Руді Джуліані не працює на Державний департамент, він не є офіційною особою американського уряду, він не пройшов відповідну безпекову перевірку. Він відкрито заявляє, що діє в політичних інтересах президента, разом з тим він говорить, що інтегрований у Держдепартамент. Очевидним є те, що це створює величезний конфлікт інтересів, повне визнання корупції, тому ми і починаємо процедуру імпічменту.

НЛ: В одному з інтерв’ю, Руді Джуліані сказав, що держсекретар Майк Помпео знав про його дії, а Курт Волкер ознайомив Джуліані з динамікою американо-українських відносин перед зустріччю з Єрмаком. Якою ви бачите роль Курта Волкера?

КМ: Я думаю, неймовірно, що Державний департамент відкрито координує політичну кампанію президента, щоб спробувати перетворити американську зовнішню політику на інструмент переобрання президента. Я дуже розчарований у Курті Волкері. Я думаю, що секретар Помпео мав би зупинити це, коли він вперше дізнався про це навесні. І я вважаю, що це справжня корупція, що вся ця адміністрація, від Білого дому до Державного секретаря дозволила, щоб все це тривало так довго.

Репутація Волкера була серйозно пошкоджена цими відкриттями, і тепер йому потрібно бути прозорим щодо того, що сталося і що він зробив

НЛ: У своїй скарзі, втім, викривач стверджує, що Курт Волкер лише намагався мінімізувати шкоду, яку завдав в Україні Руді Джуліані.

КМ: Якщо ви високопосадовець уряду і бачите докази зловживань, ваша робота - не радити закордонним урядам, що з цим робити. Ваша робота - зупинити їх або викрити. І тієї хвилини, коли Курт Волкер дізнався, що Руді Джуліані мав ці секретні канали зв'язку з українцями, намагаючись залучити Україну до виборів 2020 року, він повинен був вимагати припинити це, і він повинен був повідомити про це. Він не зробив ані того, ані іншого.

НЛ: Тож, на вашу думку, якими були причини його відставки?

КМ: Курт Волкер тепер повинен розповісти американському народу, що він зробив і що він знає. Його репутація була серйозно пошкоджена цими відкриттями, і тепер йому потрібно бути прозорим щодо того, що сталося і що він зробив.

НЛ: Повертаючись до телефонного дзвінка, ми бачили в стенограмі, що, здається, президент Зеленський погоджується зробити те, про що його просять. Якщо він, гіпотетично, це зробить, це завдасть шкоди американо-українським відносинам?

КМ: Сполучені Штати та Україна мають дуже унікальні стосунки. Україна зараз дуже залежить від економічної, політичної та військової підтримки США. І тому зрозуміло, що президент Зеленський, коли отримує ці дуже дивні вимоги від президента допомогти зняти всі звинувачення з росіян щодо втручання у вибори 2016 року або підготувати якийсь розслідування щодо Джо Байдена, ви можете зрозуміти, що президент Зеленський, можливо, не хоче говорити «ні», бо він хоче залишатися у добрих стосунках з президентом Трампа, оскільки він знає, що президент Трамп може зупинити всю його допомогу та все фінансування. Президент Трамп має велику владу над Україною. Тому я думаю, що президент Зеленський був поставлений в жахливе становище президентом Трампом. І я розумію, чому і публічно на минулому тижні в Нью-Йорку, і в приватних розмовах по телефону, він, схоже, робить все можливе, щоб спробувати залишитися у добрих стосунках з Президентом.

Я сподіваюся, що ми зможемо зберегти двосторонній консенсус щодо підтримки України

НЛ: Після оприлюднення стенограми телефонного дзвінка демократи з групи підтримки України в Конгресі негайно висловили Україні свою підтримку, республіканці цього поки що не зробили. Чи може Україна втратити підтримку республіканців?

КМ: Я сподіваюся, що ми зможемо зберегти двосторонній консенсус щодо підтримки України. В інтересах національної безпеки США - переконатися, що Росія не зможе маніпулювати українською політикою. Я був дуже вражений президентом Зеленським. Я думаю, що президент Трамп поставив його в дуже важку ситуацію. Тож я зроблю все можливе, щоб достеменно дізнатись про те, що сталося між Трампом та українським урядом, але також підтримати двопартійний консенсус заради продовження підтримки США.

НЛ: Ви відвідуєте Україну вже 6 років. Коли буде Ваша наступна поїздка, і що буде на порядку денному?

КМ: Я не планую поїздки в майбутньому. Треба сказати, що мене дуже вразив президент Зеленський та його команда. Я залишив Україну з більшим оптимізмом щодо майбутнього країни, ніж я мав під час будь-якої попередньої поїздки, і сильно переживаю, що ця суперечка зашкодить підтримці США в Україні. Це не повинно статися. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб переконатися, що цього не станеться. Але це зайве ускладнення, викликане президентом.

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