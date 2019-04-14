Курт Волкер побажав українцям успіху у другому турі виборів

"Ми вітаємо українців з успішним 1-м туром президентських виборів. Ми бажаємо вам успіхів у проведенні 2-го туру, а також парламентських виборів восени", - наголосив спецпредставник США Курт Волкер у своєму зверненні до учасників Київського форуму з безпеки.

Волкер запевнив, що США не підтримують жодного з кандидатів, однак виступають за принципи чесності та свободи вибору.

"США не підтримують жодного конкретного кандидата на будь-яких виборах, натомість ми підтримуємо принципи", - заявив посадовець.

"Жодна країна Європи не стикається з такими викликами, які постають перед Україною щодня в сфері безпеки протягом останніх п'яти років. Ці п'ять років були складними для України не лише через зазіхання Росії на анексію Криму і війну на Донбасі, але і через складні часи в економічному та політичному сенсі. Українці відповіли на ці складнощі, створивши більш міцну і об'єднану національну ідентичність", - наголосив Курт Волкер.

США підтримують Україну на шляху втілення подальших реформ і інтеграції до Європи та Євроатлантичних інституцій, запевнив посадовець.

Волкер підтвердив позицію США з підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, відданість втіленню Мінських домовленностей та невизнання незаконної анексії Криму Росією.

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