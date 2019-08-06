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Україна

Волкер висловив розчарування щодо порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер

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Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, які призвели до вбивства 4-х українських солдат силами керованими Росією

​Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив розчарування з приводу вбивства українських військових керованими Росією силами на Сході України.

"Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, які призвели до вбивства 4-х українських солдат силами керованими Росією", – твітує Курт Волкер у вівторок.

Американський дипломат також відзначив, що порушення режиму припинення вогню особливо розчаровує на тлі "мирних жестів з боку нового президента України.

Прес-служба Міноборони України повідомляє, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні четверо наших українських військових "отримали поранення, які були несумісні з життям".

Міноборони також повідомляє, що окупантами обладнуються додаткові вогневі позиції артилерії. Відомство відзначає, що такі дії відбуваються у тому числі з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння.

Раніше російська інформаційна агенція "Інтерфакс" повідомила, що у США буцімто виявили зацікавленість у проведенні зустрічі Сурков - Волкер.

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