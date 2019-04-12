Бойові дії в Україні лише там, де присутні російські сили - спецпредставник Держдепу Волкер

Визволене від російських сил місто Слов'янськ є прикладом того, що бойові дії в Україні мають місце лише там, де є російські сили. Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"5 років тому Росія поширила свою агресію на Добнас. Важливо пам'ятати, що без російських сил не було би бойових дій. Слов'янськ - який тепер є мирним містом - прекрасний взірець цього. Бойові дії мають місце лише там, де перебувають російські сили", - відзначив дипломат на своїй сторінці у Twitter.

12-го квітня 2014-го року російські загони встановили контроль над містом Слов'янськ Донецької області. Українські військові увійшли до міста на початку липня після того, як його залишили російські сили.

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