Нові санкції проти Росії можуть запроваджуватись кожні один-два місяці - cпецпредставник США Волкер

Нові санкції щодо Росії будуть запроваджуватись регулярно. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у Вашингтоні. Заява прозвучала у ході виступу посадовця в аналітичному центрі Atlantic Council.

Ви побачите запровадження додаткових санкцій кожного місяця, чи раз на два місяці тощо, як ми вже бачили це раніше

Говорячи про політику Адміністрації Дональда Трампа щодо Росії, Волкер відзначив, що США посилює тиск на Росію з метою примусити їх сісти за стіл переговорів.

"До цього підходу входить збереження санкцій США та періодичне посилення цих санкцій. Ми тримаємося цього курсу протягом роботи Адміністрації Трампа. Ви побачите запровадження додаткових санкцій кожного місяця, чи раз на два місяці тощо, як ми вже бачили це раніше", - відзначив Волкер.

Відео: Спецпредставник США в Україні Курт Волкер Kurt D Volker та Serhii Plokhii про те "Як позбутись "Сірої зони" на передовій у боротьбі за свободу".

У ході виступу Волкер також наголосив на тому, що політика Адміністрації Трампа щодо Росії цілком підтримується президентом США і є продовженням його філософії ведення переговорів з Росією з позиції сили. Як відомо, критики президента у Демократичній партії наголошують на тому, що політика Адміністрації щодо Росії буцімто існує незалежно від президента, а його власні заяви щодо Росії підривають її ефективність.

Волкер також звернув увагу на те, що Адміністрація Трампа зняла ембарго часів Барака Обами на постачання та продаж зброї в Україні.

Військова підтримка України має на меті не розпалювання війни, а спрямована на стримування подальшої агресії проти України

Говорячи про плани Адміністрації США у підтримці України, Волкер заявив про заплановані переговори щодо нових можливих продажів зброї зі США.

"Ми зустрінемося з українською стороною, щоб можливо поговорити про продаж зброї і те що Україна вважає за потрібне", - сказав Волкер.

При цьому спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що військова підтримка України має на меті не розпалювання війни, а спрямована на стримування подальшої агресії проти України.

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