Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Волкер розповів коли Україна може застосувати Джавеліни та про кризу на Азові

Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море. Відео
Embed
Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером – про санкції, Суркова та Азовське море. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:12 0:00
Direct link

Показати коментарі

Україна може використовувати "Джавеліни" в разі, якщо Росія почне танковий наступ. Про це спепредставник США заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

"Якщо Росія почне танковий наступ – так!" - відповів Волкер на питання про можливість застосування американських "Джавелінів". "Саме для цього ця зброя. Це – оборонна зброя проти танкового наступу", - додав він.

Водночас танковий наступ з боку Росії не є вірогідним, переконаний спецпредставник. На його думку, більш ймовірно, що триватимуть бойові дії низької інтенсивності. "Гадаю, що також дуже трагічне насильство низької інтенсивності триватиме з використанням мінометів, снайперів, бомб та мін", - наголосив він.

"Думаю, це частина вже відомого нам циклу – час від часу йде ескалація, а потім тиша. - зауважив Волкер. - Це було під час Нормандського формату".

Те, що відбувається на Азовському морі – дуже небезпечно
Курт Волкер

"Через це страждає населення, свобода пересування, рух необхідних товарів, продуктів харчування, створюються загрози для безпеки водопостачання, економіки та охорони здоров'я", - відзначив посадовець.

А от ситуація на Азові – дуже небезпечна, вважає Курт Волкер.

"Те, що відбувається на Азовському морі – дуже небезпечно, - наголошує спецпредставник. - Росія, звичайно, по-своєму тлумачить анексію Криму. Вони вважають, що це територіальні води, а також що вони мусять захищати міст, який побудували до Криму. Тому Росія нарощує більш агресивну військову присутність в Азовському морі. Решта світу розглядає акваторію як прибережні води України. Також як міжнародні води і тому виникає занепокоєння такої присутності ВМС в Азовському морі".

Ми не бачимо великої уваги від Європи до цього питання (кризи на Азові - ГА). Однак, вважаю, що це через літні канікули в Європі
Курт Волкер

Волкер відзначив, що США заявили про свою позицію на підтримку України. Зокрема, високопосадовець згадав про візит головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіса Скапаротті до Одеси цього літа. "Ми не бачимо великої уваги від Європи до цього питання. Однак, вважаю, що це через літні канікули в Європі". "Можливо, ми побачимо більше, коли всі повернуться до роботи", - зауважив він.

В разі нової агресії Росії проти України, США не змінять свою позицію, зауважив Волкер.

"Реакція США (на нову агресію Росії) буде такою самою, як і сьогодні. Ми бачимо, що Росія вторгається до України, ми підтримуємо Україну, запроваджуємо санкції проти Росії, заповнюємо прогалини в оборонних можливостях, не визнаємо анексію Криму Росією, підтримуємо поновлення територіальної цілісності України, закликаємо до гуманітарної допомоги населенню, надаємо певну допомогу. Все це триватиме", - заявив Волкер.

Дивіться також: У США та різних куточках світу вшановують Джона Маккейна

У США та різних куточках світу вшановують Джона Маккейна. Відео
Embed
У США та різних куточках світу вшановують Джона Маккейна. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG