Волкер розповів коли Україна може застосувати Джавеліни та про кризу на Азові

Україна може використовувати "Джавеліни" в разі, якщо Росія почне танковий наступ. Про це спепредставник США заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української Служби "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.

"Якщо Росія почне танковий наступ – так!" - відповів Волкер на питання про можливість застосування американських "Джавелінів". "Саме для цього ця зброя. Це – оборонна зброя проти танкового наступу", - додав він.

Водночас танковий наступ з боку Росії не є вірогідним, переконаний спецпредставник. На його думку, більш ймовірно, що триватимуть бойові дії низької інтенсивності. "Гадаю, що також дуже трагічне насильство низької інтенсивності триватиме з використанням мінометів, снайперів, бомб та мін", - наголосив він.

"Думаю, це частина вже відомого нам циклу – час від часу йде ескалація, а потім тиша. - зауважив Волкер. - Це було під час Нормандського формату".

Те, що відбувається на Азовському морі – дуже небезпечно

"Через це страждає населення, свобода пересування, рух необхідних товарів, продуктів харчування, створюються загрози для безпеки водопостачання, економіки та охорони здоров'я", - відзначив посадовець.

А от ситуація на Азові – дуже небезпечна, вважає Курт Волкер.

"Те, що відбувається на Азовському морі – дуже небезпечно, - наголошує спецпредставник. - Росія, звичайно, по-своєму тлумачить анексію Криму. Вони вважають, що це територіальні води, а також що вони мусять захищати міст, який побудували до Криму. Тому Росія нарощує більш агресивну військову присутність в Азовському морі. Решта світу розглядає акваторію як прибережні води України. Також як міжнародні води і тому виникає занепокоєння такої присутності ВМС в Азовському морі".

Ми не бачимо великої уваги від Європи до цього питання (кризи на Азові - ГА). Однак, вважаю, що це через літні канікули в Європі

Волкер відзначив, що США заявили про свою позицію на підтримку України. Зокрема, високопосадовець згадав про візит головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіса Скапаротті до Одеси цього літа. "Ми не бачимо великої уваги від Європи до цього питання. Однак, вважаю, що це через літні канікули в Європі". "Можливо, ми побачимо більше, коли всі повернуться до роботи", - зауважив він.

В разі нової агресії Росії проти України, США не змінять свою позицію, зауважив Волкер.

"Реакція США (на нову агресію Росії) буде такою самою, як і сьогодні. Ми бачимо, що Росія вторгається до України, ми підтримуємо Україну, запроваджуємо санкції проти Росії, заповнюємо прогалини в оборонних можливостях, не визнаємо анексію Криму Росією, підтримуємо поновлення територіальної цілісності України, закликаємо до гуманітарної допомоги населенню, надаємо певну допомогу. Все це триватиме", - заявив Волкер.

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