ВООЗ затвердив ще одну американську вакцину Moderna, поки Індія, Бразилія, Іран й Туреччина переживають сплеск захворюваності

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла до переліку затверджених до використання американську мРНК-вакцину проти COVID-19, яку розробив Національний інститут алергії та інфекційних хвороб США й виробляє компанія Moderna.

Завдяки цьому рішенню уряди країн світу можуть пришвидшити схвалення препарату для своїх громадян. Її радять щеплювати людям, старшим за 18 років, а її ефективність для дорослих сягає понад 94%.

Це вже п'ята затверджена за терміновою процедурою ВООЗ вакцина проти коронавірусу. Раніше це були препарати від американських виробників Pfizer/BioNTech та Johnson & Johnson, а також дві версії британської Oxford/AstraZeneca.

Також препарат Moderna внесли до програми COVAX, що має на меті допомогти із отриманням вакцини у незаможні країни.

Препарати від Moderna та Pfizer/BioNTech мають схожу мРНК будову, але а перша має дещо помірніші вимоги до зберігання: Pfizer/BioNTech потребує наднизьких термепатур зберігання між -80 та -60 градусів Цельсія, а Moderna вимагає температури між -50 та -15 градусів.

Тим часом, США продовжують кампанію із масового щеплення населення. У США вже зробили понад 243 мільйони уколів трьох затверджених у країні вакцин, повідомляє CDC, понад 103 мільйони американців - повністю імунізовані однією (Johnson & Johnson) або двома (Moderna та Pfizer/BioNTech) дозами препарату.

Дняит МОЗ США оголосив, що для повністю вакцинованих осіб безпечно не носити маски під час невеликих зібрань на відкритому повітрі навіть і серед невакцинованих осіб. При цьому у приміщеннях повністю вакцинованим треба носити маски так само, як і невакцинованим особам, але перші при цьому значно краще захищені.

Але водночас американський уряд обмежив подорожі до США з Індії через масштабний спалах пандемії коронавірусу в країні. У суботу Індія побила черговий світовий рекорд із щоденної кількості нових інфікованих - понад 400 тисяч. Однак експерти кажуть, що це лише офіційно підтверджені випадки, а справжні цифри можуть бути у 10 разів вищими. Із понад 1,4 мільярдів населення Індії повністю щеплені - лише 2%.

Через внутрішню потребу у препараті індійські виробники вакцини на основі Oxford/AstraZeneca змушені були зупинити постачання до інших країн, зокрема, до України. Натомість США оголосили про допомогу країні у подоланні пандемії: до Індії відправляють компоненти для вироблення вакцин, кисень і маски.

Проте Індія - не єдина країна, що бореться проти значного сплеску захворюваності. Бразилія, що на третьому місці після США та Індії за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, зберігає лідерство за кількістю щоденних смертей у світі у переліку на мільйон населення. Попри це, президент країни Жаїр Болсонару, який називав пандемію "незначним грипом", продовжив на вихідних проводити велелюдні зібрання своїх прихильників.

В Ірані фіксують найвищі показники смертності від коронавірусу для країни за увесь час пандемії, у низці міст оголошено частковий локдаун, а влада проголосила там четверту хвилю пандемії.

Крім того, Туреччина розпочала свій перший загальнонаціональний локдаун через те, що там зараз - найвищі темпи захворюваності серед усіх країн у Європі.

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