ВООЗ рекомендує країнам скасувати або пом'якшити обмеження на подорожі через COVID-19 

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує країнам скасувати або пом’якшити обмеження на поїздки, що були запроваджені у зв'язку з COVID-19.

У рекомендаціях, які у середу оприлюднив Міжнародний Комітет ВООЗ з регулювання надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я, мовиться, що ці обмеження можуть посилити економічний і соціальний стрес, пов’язаний з пандемією.

У звіті комітету вказано, що заборони та обмеження на подорожі “не мають особливої цінності, але продовжують сприяти економічному та соціальному стресу, який переживають" громадяни країн.

Дослідники ВООЗ зазначили, що обмеження на подорожі не послабили поширення штаму омікрон, який викликає COVID-19. Відтак з часом, як вважає комітет, це засвідчило неефективність таких обмежувальних заходів.

При цьому, у звіті наголошується, що інші захисні заходи під час подорожей, як то носіння масок, тестування, ізоляція/карантин, вакцинація повинні запроваджуватись, зважаючи на аналіз ризиків, щоб уникнути надмірного фінансового навантаження для тих, хто здійснює міжнародні подорожі.

Нові ліки від COVID-19

Тим часом ВООЗ цього тижня рекомендувала два нових препарати для лікування COVID-19.

Перший з них - "Барицитиніб", наполегливо рекомендують пацієнтам із тяжким або критичним переходом COVID-19. Препарат приймається всередину і зазвичай використовується для лікування ревматоїдного артриту. ВООЗ рекомендує його давати пацієнтам з COVID-19 разом з кортикостероїдами.

ВООЗ також рекомендує - за певних умов - використовувати препарат із синтетичними антитілами “Сотровімаб” для лікування пацієнтів з легким або середнім ступенем тяжкості COVID-19, які мають високий ризик шпиталізації.

Це, зокрема, стосується пацієнтів старшого віку з імунодефіцитом, які мають такі захворювання як цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння, а також для тих, хто не вакцинований.