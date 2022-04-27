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- Голос Америки
ВООЗ: Війна зірвала поточну імунізацію в Україні. Дітей важливо вацинувати від поліомієліту
Через війну в Україні призупинився процес імунізації населення, що може загальмувати роки прогресу в боротьбі з хворобами в Україні, від яких може врятувати вакцина.
Про це мовиться у заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я з нагоди Всесвітнього тижня імунізації, який відзначають цими днями.
Щоб підтримати розгортання в Україні планової та наздоганяючої імунізації для дітей, підлітків та дорослих в центр імунізації у Рівненській області прибули представники ВООЗ.
Речник організації Бхану Бхатнагар заявив: “Через цей центр проходить багато дітей. Батьки приводить своїх дітей, щоб наздогнати дійсно важливу вакцинацію від кору, поліомієліту, дифтерії, правця, а також зробити щеплення проти COVID-19. ... Особливо вразливими є внутрішньо переміщені особи, їх змусили залишити свої домівки. Система охорони здоров’я перебуває в кризовому стані, і багато хто не має доступу до медичної допомоги”.
Потреби в охороні здоров’я не припиняються на час війни, наголосив речник ВООЗ, то ж важливо продовжувати заходи з вакцинування людей.
До війни, додав він, Україна робила значні успіхи у запобіганні хворобам, які можливо запобігти вакцинацією. Втім цей процес зірвався, - зазначив Бхану Бхатнагар.
Він згадав про спалах поліомієліту в Україні у 2021 році на Закарпатті. Втім кампанія із вакцинації проти поліомієліту, як і інші, також була призупинена війною.
“Дуже важливо, щоб діти отримали вакцину від поліомієліту. Навіть одна дитина з поліомієлітом означає, що кожна дитина знаходиться під загрозою, кожна дитина, яка не була щеплена або не вакцинована… На даний момент вакциною проти поліомієліту (в Україні - ред.) охоплено лише 44% дітей, а це приблизно 69 000 дітей”, - заявив речник ВООЗ Бхану Бхатнагар.
У ВООЗ повідомили, що попри війну, в Україні продовжує відбуватись вакцинація проти COVID-19. Хоча наразі в країні вакциновано від зараження коронавірусом лише 40% людей. За оцінками ВООЗ, це нижчий рівень, ніж в середньому ситуація у європейському регіоні.
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Притягнення до відповідальності за скоєні в Україні звірства: засідання Радбезу ООН. Наживо з перекладом українською
"Відповідальність за звірства, скоєні в Україні" - засідання Ради Безпеки ООН у форматі Арріа. Дивіться наживо з перекладом українською.
Війна в Україні спричинила найбільший з 1970-х шок для сировинних ринків - Світовий банк
Війна в Україні стала величезним ударом для ринків сировинних товарів, ціни залишатимуться історично високими до кінця 2024 року. Такими оцінками поділився Світовий банк в новому "Звіті щодо сировинних ринків".
Йдеться про "найбільший шок для ринку сировинних товарів з 1970-х", заявив Індермі Гілл, віце-президент Світового банку. Він попередив про небезпеку стагфляції і закликав політиків докладати зусиль, щоб стимулювати економічне зростання всередині країни.
Ціни на енергоресурси в минулі два роки були найвищими з нафтової кризи 1979 року, і, за оцінками Світового банку, зростуть ще на 50% в 2022 році, перед зниженням в 2023-2024 роках.
Ціни на продукти харчування та добрива - найвищі з 2008 року, йдеться в звіті.
Війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних. Минулого місяця в ООН закилкали зупинити негайно, щоб не допустити погіршення голоду в країнах, що потерпають від конфліктів, таких як Ємен інш
США і Росія провели обмін ув'язненими. Тревор Рід - на свободі
США та Росія провели успішний обмін ув'язненими, після чого додому з російської тюрми повернувся колишній морський піхотинець Тревор Рід, що фігурував у кількох гучних справах щодо незаконного ув'язнення в Росії.
Про повернення Ріда додому у середу, 27 квітня, оголосив президент США Джо Байден: “Ласкаво просимо Тревора Ріда додому, ми святкуємо його повернення до сім’ї, яка дуже сумувала за ним. Тревор, колишній морський піхотинець США, звільнений з російського ув'язнення”.
В обмін за Ріда США повернули в Росію російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річне ув'язнення у штаті Коннектикут за причетність до контрабанди кокаїну. Його увязнили у 2010 році в Ліберії і видали США.
Міністерство юстиції США називало Ярошенка “досвідченим міжнародним наркоторговцем”, який був причетний до розповсюдження тисяч кілограмів кокаїну по всьому світі.
За даними телеканалу CNN, обмін відбувся у Туреччині. “Американський літак зупинився поруч із російським, і вони привели обох полонених одночасно, як ви бачите у фільмах”, - розповів в інтерв'ю телеканалу батько звільненого Ріда.
В оголошенні про успішний обмін Байден, зокрема скавав: “Переговори, які дозволили нам повернути Тревора додому, вимагали складних рішень, я не ставлюсь до них легковажно. Його безпечне повернення є свідченням пріоритетів, які має моя адміністрація щодо повернення додому американців, які перебувають у заручниках або затримані незаконно за кордоном”.
30-річний Тревор Рід - колишній морський піхотинець з Техасу, після служби в збройних силах вступив до Техаського університету. Його заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.
Пізніше Тревору оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив.
Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я. Батьки Ріда та їх адвокат підзорювали, що Тревор Рід у російській тюрмі захворів на туберкульоз.
Видання AP звернулось за коментарем до адвоката росіянина Ярошенка, втім поки запит лишається без відповіді.
При підготовці цього матеріалу використовувались матеріали з Associated Press, CNN, Радіо Свобода, веб сайт Білого дому
"Безпрецедентно". Європа скасує всі мита для України на один рік
Європейська Комісія планує на один рік скасувати всі імпортні мита на український експорт до ЄС а також тимчасово скасування всі антидемпінгові заходи проти української сталі. Про це йдеться в повідомленні виданому установою в середу. Захід стосуватиметься як промислових, так і сільськогосподарських товарів, додають в Департаменті торгівлі Єврокомісії.
ЄС також працює над шляхами щодо того, щоб полегшити Україні вивіз товарів за її межі, повідомив очільник Департаменту торгівлі Єврокомісії Руперт Шлегельмілх у соцмережах.
Мета заходу - підтримати українських виробників та експортерів перед лицем російської військової агресії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей крок зроблено у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського щодо підтримки української економіки. "Російська неспровокована і невиправдана агресія має значний вплив на українську економіку", - заявила посадовиця.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс наголосив на безпрецедентності таких заходів: "Ще ніколи ЄС не вводив такі заходи з лібералізації торгівлі, безпрецедентні за масштабом: надання Україні нульового тарифу, нульових вимог щодо квоти доступу до рику ЄС".
"Це посились впевненість в українській економіці і надішле потужний сигнал, що ЄС зробить все можливе, щоб допомогти Україні у час, коли це потрібно", - додав він.
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