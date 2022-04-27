ВООЗ: Війна зірвала поточну імунізацію в Україні. Дітей важливо вацинувати від поліомієліту 

Через війну в Україні призупинився процес імунізації населення, що може загальмувати роки прогресу в боротьбі з хворобами в Україні, від яких може врятувати вакцина.

Про це мовиться у заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я з нагоди Всесвітнього тижня імунізації, який відзначають цими днями.

Щоб підтримати розгортання в Україні планової та наздоганяючої імунізації для дітей, підлітків та дорослих в центр імунізації у Рівненській області прибули представники ВООЗ.

Речник організації Бхану Бхатнагар заявив: “Через цей центр проходить багато дітей. Батьки приводить своїх дітей, щоб наздогнати дійсно важливу вакцинацію від кору, поліомієліту, дифтерії, правця, а також зробити щеплення проти COVID-19. ... Особливо вразливими є внутрішньо переміщені особи, їх змусили залишити свої домівки. Система охорони здоров’я перебуває в кризовому стані, і багато хто не має доступу до медичної допомоги”.

Потреби в охороні здоров’я не припиняються на час війни, наголосив речник ВООЗ, то ж важливо продовжувати заходи з вакцинування людей.

До війни, додав він, Україна робила значні успіхи у запобіганні хворобам, які можливо запобігти вакцинацією. Втім цей процес зірвався, - зазначив Бхану Бхатнагар.

Він згадав про спалах поліомієліту в Україні у 2021 році на Закарпатті. Втім кампанія із вакцинації проти поліомієліту, як і інші, також була призупинена війною.

“Дуже важливо, щоб діти отримали вакцину від поліомієліту. Навіть одна дитина з поліомієлітом означає, що кожна дитина знаходиться під загрозою, кожна дитина, яка не була щеплена або не вакцинована… На даний момент вакциною проти поліомієліту (в Україні - ред.) охоплено лише 44% дітей, а це приблизно 69 000 дітей”, - заявив речник ВООЗ Бхану Бхатнагар.

У ВООЗ повідомили, що попри війну, в Україні продовжує відбуватись вакцинація проти COVID-19. Хоча наразі в країні вакциновано від зараження коронавірусом лише 40% людей. За оцінками ВООЗ, це нижчий рівень, ніж в середньому ситуація у європейському регіоні.