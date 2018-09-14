Навіщо Росії завищувати цифри навчань "Восток-2018". Марк Ґалеотті для Defense One

Спільні російсько-китайські військові навчання "Восток-2018", які триватимуть до 17 вересня в Сибіру та поблизу східного узбережжя Росії стануть наймасштабнішими з часу падіння Радянського Союзу, за повідомленнями Росії. В них беруть участь 300 000 військових, більше 1 000 винищувачів і дві флотилії ВМС.

Ці навчання мають на меті показати могутність Росії, однак, країна не здатна вести справжній конфлікт, пише дослідник Росії Марк Ґалеотті, який працює в Інституті міжнародних відносин у Празі, в статті для Defense One.

Навчання "Восток" включатимуть вправи з десантування, проведення "антитерористичних операцій" та збивання крилатих ракет .

"Восток" – не лише військові навчання. Це – масштабна операція психологічної війни а також геополітичний гамбіт, зазначає дослідник.

Росія намагалась занизити кількість військових, які брали участь в навчаннях "Захід". Однак, цифра у 300 000 також містить невірні розрахунки. В реальності, цифра може бути ближче до 150 000 – все ще достатньо вражаюча кількість

Все ж навчання "Восток" свідчать, що Москва має можливість провести операцію на рівні континенту, але не зможе провести справжню битву. Росії важко буде зібрати таку армію у час війни, коли залізниця та центри зв'язку стануть основними цілями.

Ґалеотті назвав ці навчання "дипломатією важкого металу" – використання Росією військової сили, щоб заплутати Захід. Росія намагалась занизити кількість військових, які брали участь в навчаннях "Захід". Однак, цифра у 300 000 також містить невірні розрахунки, переконаний дослідник. В реальності, цифра може бути ближче до 150 000 – все ще достатньо вражаюча кількість.

Судячи з останніх прикладів навчання "Запад", багато з цих солдатів, ймовірно, не полишать своїх бараків. Вони "братимуть участь" у навчаннях на командному пості, а не у полі, пише Марк Ґалеотті.

Як заявив аналітик Майкл Кофман, слова якого цитують в статті: якщо, скажімо, один полк бригади буде брати участь в навчаннях "Восток", то Росія включить все бригаду у підрахунок.

Проводячи навчання, зазначає дослідник, Путін хоче створити образ небезпечної і впевненої країни, яку потрібно задобрювати, а не кидати їй виклик

Саме тому, на думку Ґалеотті, російські збройні сили змогли переконати населення, розлючене підняттям пенсійного віку, в тому, що додаткові гроші не буде витрачено на військові навчання.

Пересувати майже третину російських збройних сил в Сибіру та на Далекому Сході не є дешевим. Росія не має грошей та транспорту для того, щоб без проблем пересувати війська.

Проводячи навчання, зазначає дослідник, Путін хоче створити образ небезпечної і впевненої країни, яку потрібно задобрювати, а не кидати їй виклик.

В той час, як Вашингтон та Європа намагались досягти дипломатичної ізоляції Москви, зазначає аналітик, навчання можуть стати посланням про те, що Путін може встановлювати відносини з країнами, які не хочуть слідувати за Заходом, крім Сирії, Венесуели, або Нікарагуа.

"Восток", на думку аналітика, є також геополітичним гамбітом. Не так давно метою навчань було надіслати послання Пекіну, що Москва захистить їх кордони. Тепер невеликий китайський контингент бере участь у навчаннях.

Важко уникнути символічного прочитання спільних навчань Китаю та Росії, вважає аналітик. В той час, як Вашингтон та Європа намагались досягти дипломатичної ізоляції Москви, навчання можуть стати посланням про те, що Путін може встановлювати відносини з країнами, які не хочуть слідувати за Заходом, крім Сирії, Венесуели, або Нікарагуа.

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