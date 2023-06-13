Як руйнування Каховської ГЕС вплине на український контрнаступ - аналітики

Колишній cпецпредставник США у переговорах щодо України, почесний науковий співробітник Центру аналізу європейської політики(CEPA) Курт Волкер вважає, що росіяни підірвали Каховську ГЕС навмисно, аби завадити українському контрнаступу. Проте, за його словами, на ситуацію на фронті наразі істотно це не впливає.

"Передбачаючи українські контратаки, Росія пішла вперед і підірвала греблю. І мета була в тому, щоб затопити територію під греблею. Тобто українські сили, навіть якщо вони думали про транзит або перетин річки Дніпро на південь від греблі, більше не зможуть розглядати це як варіант принаймні на тривалий період часу," - сказав Волкер.

Водночас Курт Волкер зазначив, що руйнування греблі не стало перешкодою для наступальних дій української армії, мовляв, ЗСУ зосередилися на інших ділянках фронту: "Українські сили вже знаходяться на схід від річки Дніпро, на північ від греблі, вони воюють на передовій на Донбасі та захищають Харків… Вони роблять спроби на сході та на півдні від центральної України, на схід від річки Дніпро. Тож той факт, що росіяни зробили це, - так, це має військову мету. Але водночас у військовому плані це не так вже й суттєво. Це гуманітарна та екологічна катастрофа".

Аналітики Центру аналізу європейської політики також вважають, що росіяни розраховували, що саме на Херсонському напрямку українці розпочнуть активні бойові дії, тому й вчинили катастрофу.

"Ми моніторили їхні соцмережі, і коли вони обговорювали, де українцi можуть іти в контрнаступ, вони не говорили, наприклад, про Мелітополь. Безумовно, багато йшлося про Бахмут, але багато говорили про Херсонщину. Тож Нова Каховка стала для них першою лінією оборони. Ось чому, коли протягом останніх двох тижнів почали активізуватися розмови про можливу контратаку з українського боку, були всі повідомлення в медіа, експертів, і ми розуміємо, що росіяни почали панікувати, і їм потрібно було використовувати будь-який курс, щоб запобігти українцям перейти у три великі контрнаступи - на сході, в центрі і на півдні," - заявила наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики Ганна Шелест.

Вона також припустила, що росіяни могли не планувати настільки масштабного руйнування, а хотіли лише пошкодити дамбу: "Це дещо прорахунки, тому що багато їхніх оборонних позицій також затоплені. Тож ідея, напевно, була в тому, щоб зробити маленьку дірку. Саме посередині Дніпра ми маємо маленькі острови, і ці маленькі острови зайняті Збройними силами України. Таким чином, росіяни хотіли затопити ті невеликі острови, щоб завадити українцям або провести якусь диверсійну операцію, або наблизитись до правого берега річки," - вважає Шелест.

Проте, на її думку, підрив дамби якщо й вплине на контрнаступ, то лише у довгостроковій перспективі: "Зараз ми бачимо, що це не має значного впливу, бо виглядає так, що основні цільові точки розташовані більше на сході та на північному сході країни, а не на півдні. І останні звільнені села саме на тому напрямку." При цьому Шелест наголошує, що руйнування ГЕС усе ж може мати наслідки для звільнення Херсонщини в майбутньому: "Військова техніка не зможе протягом певного часу дістатися до цих ділянок. Це не означає, що це завадить контрнаступу в цьому напрямку. Це просто уповільнення, тому що влітку, якщо погода сонячна, безумовно, висихання землі відбувається набагато швидше, ніж, наприклад, восени."

Водночас Курт Волкер зауважив, що реакція світу на руйнування Каховської ГЕС була невідповідною масштабу катастрофи. "Найперше, чого, на мою думку, не було в коментарях західних урядів, це того, що їм незручно казати, що тут винна Росія. І я не розумію, чому. Вони намагаються сказати, що ми повинні розслідувати, що це могли бути українці, могли бути росіяни, і ми маємо з’ясувати, що насправді сталося. І я вважаю, що це нісенітниця, бо єдиною причиною, чому цю дамбу підірвали, було те, що російські сили атакували Україну", - сказав Волкер.

Своєю чергою, наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики Ольга Корбут зазначила, що справжні масштаби лиха світ може зрозуміти лише згодом, через 10-14 днів, коли рівень води впаде. "Ми побачимо наслідки цієї катастрофи не лише в Україні, а й в інших чорноморських країнах. Внаслідок руйнування дамби гігантська токсична хвиля тече річкою в Чорне море. Тисячі тонн хімікатів, отруйні ґрунти, каналізаційні відходи, розмиті кладовища та скотомогильники. Всі ці токсини, інфекції, патологічні мікроби виллються в Чорне море, і будуть далі там розмножуватися. Значні зміни хімічного складу проб морської води вже зафіксовано у водах Чорного моря біля узбережжя Одеси. Румунія, Болгарія і навіть Туреччина можуть бути наступними, хто зіштовхнеться з цими наслідками," - розповіла Корбут.

На брифінгу в понеділок, 12 червня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його.

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