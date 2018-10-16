ВПС США підтвердили участь американського пілота в інциденті з СУ-27

У ВПС США офіційно підтвердили участь американського пілота у інциденті із літаком Су-27УБ в Україні. Про це йдеться у заяві на сайті ВПС США у Європі та Африці.

Ми поінформовані про повідомлення про загибель з американського боку і можемо підтвердили, що військовослужбовець США брав участь і даному інциденті

"Ми поінформовані про повідомлення про загибель з американського боку і можемо підтвердили, що військовослужбовець США брав участь і даному інциденті. Нині триває розслідування і ми будемо надавати подальшу інформацію", - йдеться офіційному повідомленні.

За повідомленням Міністерства оборони України, під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018” зазнав аварії український винищувач Су-27УБ. Катастрофа сталася близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, було виявлено тіла двох пілотів. Обставини інциденту з'ясовуються.

За непідтвердженою офіційно інформацією, один із пілотів на борту літака міг бути американцем. В рамках навчань "Чисте небо" американські пілоти ділились досвідом з українськими колегами.

Військова прокуратура Центрального регіону України спочатку підтвердила, що один із загиблих офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. З часом інформацію на сайті відомства було змінено.

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