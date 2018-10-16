За повідомленням Міністерства оборони України, під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018” зазнав аварії український винищувач Су-27УБ. Катастрофа сталася близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, було виявлено тіла двох пілотів. Обставини інциденту з'ясовуються.

За непідтвердженою офіційно інформацією, один із пілотів на борту літака міг бути американцем. В рамках навчань "Чисте небо" американські пілоти ділились досвідом з українськими колегами.

Військова прокуратура Центрального регіону України підтвердила, що один із загиблих офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США

Оновлюється....

Дивіться також: Американські науковці проводять експерименти над зміною форми матеріалів під впливом енергії