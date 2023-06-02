Ми зробили все можливе, щоб допомогти контрнаступу України – Білий дім

Сполучені Штати, союзники і партнери зробили усе можливе, щоб допомогти Україні підготуватися до контрнаступу.

Про це заявив 2 червня під час спілкування з журналістами координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

“Ми задовольнили потреби України у проведенні контрнаступу. А коли вони почнуть – це залежить від них самих. Але ми впевнені, що зробили все можливе, щоб підготуватися до цього”, - сказав Кірбі.

За його словами, йдеться не тільки про системи протиповітряної оборони, бронетехніку та артилерію, але і про боєприпаси і тренування військових.

“За останні кілька місяців ми виконали дуже багато роботи, щоб переконатися, що ми заповнили їхній [український - ред.] “список покупок” і що вони отримали те, що їм потрібно”, - додав Кірбі.

Посадовець також додав, що Сполучені Штати не підтримуватимуть заклики до негайного припинення вогню. Оскільки це тільки “заморозило” б стан на поточних лініях фронту, тобто легітимізувало б захоплення української території Росією. Крім того, таке негайне замороження вогню без відведення військ України, дозволило б президенту РФ Путіну “консолідувати контроль над територією, яку він захопив” та дало б йому “час і простір, щоб відпочити, переозброїтись та, можливо, знову атакувати”.

Оскільки росіяни захищатимуться та можуть самі йти в атаку, то, за словами Кірбі, важливо готуватися до динамічних боїв і переконатися, “що ми динамічно готові продовжувати підтримувати” Україну у наступні тижні та місяці.

Кірбі нагадав про нещодавно оголошений новий пакет безпекової допомоги від Міноборони США вартістю до 300 мільйонів доларів.

У 39-й пакет безпекової допомоги (починаючи відлік з серпня 2021 року) входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї.

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