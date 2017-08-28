У США вшанували українця- ветерана ВПС США

Міністерство у справах ветеранів США регулярно публікує історії ветеранів, якими пишається країна. Цього разу, Міністерство вшановує ветерана повітряних сил США українського походження Вільяма Стефанюка.

Народжений в Україні, Вільям емігрував до Сполучених Штатів в 1949 році зі своєю сім’єю. Він вступив до лави військово-повітряних сил в якості рядового, коли йому було 19 років, йдеться в повідомленні Міністерства.

Протягом часу служби в ВПС, Вільям служив на базі ВПС в Кадені в Японїі та на базі ВПС в Лорінгу, працював повітряним поліцейським та виконував адміністративні завдання.

Одне з його захоплень – шахи і в 1962 році він виграв чемпіонат авіабази Лорінгу з шахів.

Після закінчення служби в ВПС, Вільям, батько шести дітей, викладав в державній школі штату Огайо.

Вільям говорить: «Мій батько привіз нас до Америки в пошуках свободи, і ми її знайшли».

Дивіться також: Як у США компанії намагаються повернути жінок, які залишили роботу, щоб доглядати за дитиною