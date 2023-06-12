“Важливо і цінно” - Видавництво Старого Лева подякувало американській авторці Елізабет Ґілберт за вилучення з публікації книжки про Росію  

Головна редакторка та співзасновниця Видавництва Старого Лева Мар’яна Савка вважає рішення американської письменниці Елізабет Ґілберт скасувати вихід своєї нової книжки про Росію “вольовим вчинком”, що проявляє емпатію до українських читачів.

Про це пані Савка заявила у коментарі на запит Української служби Голосу Америки.

“Я відчуваю велику вдячність до українських читачів, які читають і люблять наші українські видання Ґілберт, і які написали авторці про всі свої справедливі емоції, спричинені її анонсуванням виходу роману про російську сім’ю, що заховалася в Сибіру від радянського суспільства. І я також вдячна Елізабет за те, що вона проявила емпатію до своїх українських читачів, почула всіх нас, і вольовим рішенням скасувала вихід роману саме тепер”, - сказала співзасновниця та головна редакторка ВСЛ.

Пані Савка наголосила, що вилучення книжки для авторки матиме свої наслідки, мовляв, “це не безболісний процес”.

“У великих закордонних видавництвах вихід роману — це тривалий процес, дуже заздалегідь спланований. Думаю, що анонсування роману було також частиною цього довготривалого плану, придуманого ще до повномасштабного вторгнення (як і написання роману, за словами Ґілберт, було в час карантину). І вилучення цієї книжки з видавничого плану видавця-гіганта — то, підозрюю, не безболісний процес. Важливо і цінно, що це все ж відбулося”, - зазначила Мар'яна Савка.

Видавництво Старого Лева видало принаймні 6 книг Елізабет Ґілберт в українському перекладі. Мар'яна Савка повідомила, що якби нову книжку Ґілберт таки видали, ВСЛ не перекладало б цей роман українською.

“Нам би дуже хотілося, щоб наші іноземні колеги зважали на такі чутливі моменти, і завжди в житті та творчості артикулювали свою проукраїнську та антиросійську позицію”, - підсумувала редакторка ВСЛ.

Як повідомляв Голос Америки, американська письменниця Елізабет Ґілберт оголосила, що на прохання українських читачів відкладає заплановане видання своєї нової книжки The Snow Forest, де дія відбувається в Росії.

Авторка повідомила, що на вихідних отримала “величезний, масовий потік реакцій та відповідей від українських читачів, які висловлювали злість, горе, розчарування та біль через той факт, що я вирішила видати книжку - будь-яку книжку, незалежно від теми - в якій дія відбувається в Росії”.

“Я почула ці повідомлення. Я їх прочитала. І я їх поважаю”, - заявила американська письменниця, яка в минулому була журналісткою у низці американських журналів.

“Я не хочу додати болю групі людей, яка вже пережила, і продовжує переживати жахливий екстремальний біль”, - зазначила Елізабет Ґілберт про український народ.

У новій книжці, за словами Ґілберт, розповідається про групу людей, які вирішили залишити життя в суспільстві, аби протистояти радянській владі та спробувати захистити природу від індустріалізації.

