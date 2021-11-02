Очікуйте на затяжний ріст цін на енергію? На Заході коментують припинення Росією поставок вугілля до України

З 1 листопада Російська Федерація зупинила поставки вугілля до України. Оглядачі на Заході ставлять це рішення російського уряду в загальний контекст європейської енергетичної кризи. Російська влада заперечує використання енергетики для політичного тиску.

Новим поворотом "російської енергетичної війни" а також спробою "обіграти Байдена" і поставити під сумнів заяви американського президента про повернення США до провідної ролі на міжнародній арені, назвав рішення Росії Том Роган в колонці для Washington Examiner. Він також переконаний, що заяви російського уряду про те, що зупинка пов'язана з внутрішніми потребами Росії є неправдою.

Експертка ICIS Аура Сабадус вказує, з посиланням на експертів в галузі, на наявність "політичного тиску". Також, заявляє аналіткиня, через зупинку постачання вугілля з Росії, Україні можливо доведеться купувати вугілля з непідконтрольних територій Донбасу та Луганську, адже можливості для імпорту вугілля є обмеженими.

Вона ставить під сумнів заяви українського уряду про можливість імпорту вугілля з Казахстану і, посилаючись на дані експертів галузі, зауважує, що такий імпорт ускладнюється тим, що Казахстан використовує необхідні залізничні потужності для експорту в Китай.

Згідно з заявою українського Міністерства енергетики, в листопаді Україна закупатиме вугілля у ПАР, Польщі та Казахстану, а прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив у вівторок, що поставки вугілля можливі з Білорусі. Корпорація ДТЕК також підтвердила ЗМІ, що чекає на прибуття вугілля зі США.

Дискусійна європейська платформа "Ініціатива трьох морів" поставила зупинку поставок вугілля в загальний контекст європейської енергетичої кризи. Варто очікувати на затяжний ріст цін на енергію, припускають аналітики.

"4 дні газ не йде до Німеччини з Ямальського трубопроводу. Вибух на "Балканському потоці" в Болгаріх припинив потік газу з "Турецього потоку" до Сербії, Угорщини та Румунії. Також Росія говорить, що припинить продаж теплового вугілля Україні. Очікуйте на місяці зростання цін на енергію", - твітують оглядачі.

Раніше в інтерв'ю "Голосу Америки" Сабадус вказувала, що Україна накопичила достатньо газу на зимовий період. А от запаси вугілля менші, що може призвести до перебоїв зі струмом.

Андерс Аслунд з Джорджтаунського університету в коментарі "Голосу Америки погоджувався: "Україна у відносно доброму стані, бо має 18,5 мільярда кубометрів газу в сховищах, близько трьох мільярдів – приватний газ, який можна законно експортувати".

Запаси вугілля низькі, що загрожує поставкам електроенергії, зауважує Аслунд. Він вважає - імпортувати вугілля на теперішньому етапі Україні практично неможливо.

Дивіться також: Що очікувати цієї зими Україні, на тлі газової кризи в Європі?