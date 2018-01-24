Ви просите Джавеліни, а самі експортуєте танки? - генерал США про оборонний сектор в Україні

Попри невдоволення прогресом в боротьбі з корупцією в Україні, європейські країни, все ж не змінюють свою політику щодо санкцій в Україні. На цьому наголосив генерал-лейтенант (у відст.) Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі.

"Як би не скаржились європейські держави через непрозорість чи корумпованість в Україні, факт полягає в тому, що ніхто не вважає, що для Росії нормально використовувати силу для зміни суверенного кордону європейської країни", - сказав Годжес на брифінгу в Гельсінській комісії, присвяченому Європейській безпеці в 2018.

Годжес відзначив мужність та високу боєготовність українських військових, однак його вразила нерозвиненість координації в оборонному секторі України.

Генерал так описав свій візит до Харківського танкового заводу:

"Я захоплююся історією і чув про Харківський танковий завод. Харків був дуже важливим містом в часи Другої світової війни. Т-34, можливо, найбільш знаменитий танк Другої світової там був розроблений і вироблявся", - зазначив Годжес.

"Я помітив на іншому боці території заводу цілий ряд блискучих нових танків. Я запитав: "Що це? - "Це на експорт" - "Експорт? Ви просите Джавеліни, а самі експортуєте танки?", - здивувався Годжес.

Ці речі є настільки ж важливими як і надання Джавелінів

Годжес пов’язав недостатню координацію в оборонній сфері України з нестачею прозорості в цій галузі. "Вони мають технічну спроможність виробляти справді дуже гарні речі, але через те, яким чином побудована їх оборонна промисловість і недостатню прозорість, вони не купують, чи не можуть собі дозволити.

Я не експерт, але вони могли б виробляти більше, але ми повертаємось до того, якою є структура їх економіки і як працює парламентський нагляд".

Годжес відзначив видатну службу генерала Муженка і підкреслив важливість просування по службі молодших більш орієнтованих на Захід офіцерів.

"Ці речі є настільки ж важливими як і надання Джавелінів", - наголосив Годжес.

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