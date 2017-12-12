НАТО готується до окопної війни у Європі з використанням "Джавелінів" - американські ЗМІ

У рамках даних навчань, військові готуються до позиційної війни, а не варіанту обміну ядерними ударами між Росією та Заходом

Військові НАТО та США на навчаннях у Польші відпрацьовують ведення окопної війни (термін trench warfare також може бути перекладений, як "позиційна" війна - прим. ГА), дані навчання напряму пов'язані із агресією Росії проти України та побоюванням військового конфлікту між НАТО та Москвою. Про це у спеціальному репортажі повідомляє американське ЗМІ PBS.

PBS відзначає, що навчання у Польщі є надзвичайно складними за своїм характером та відбуваються із залученням "штурмових гелікоптерів та протитанкової зброї".

"З часу вторгнення Росії до України та анексію Криму, і США і Росія змінили місцерозташування своїх військ та провели військові навчання масштабу небаченого з часів 'холодної війни'. Війська США та НАТО тепер розміщені у Східній Європі та країнах Балтії, близько до російських військ. Вони постійно проводять навчання та готуються до того, якщо до цього дійде, буде реальною війною".

Репортаж звертає особливу увагу на те, що військові НАТО відпрацьовують сценарій захоплення російською армією частини території країн Балтії так само, як це відбувалося в Україні.

Якби всі поснули, як країни Балтії взагалі не готувались, а ми не очікували нападу, тоді ситуація була би дуже і дуже сумною

"Різниця полягає в тому, що йдеться про країну НАТО, тому армія США, за сценарієм, націлена дати відсіч", - йдеться у матеріалі.

Навчання базуються на вивченні способів ведення бойових дій на сході України підтримуваними Росією сепаратистами. Спеціально для навчань було створено довжелезний окоп.

Полковник сухопутних сил США Патрік Елліс розповів журналістам, що на основі вивчення бойових дій в Україні, військові США хочуть отримати усі можливі переваги на випадок реальних бойових дій.

Журналіст PBS також звертає особливу увагу на те, що у рамках даних навчань, військові готуються до позиційної війни, а не варіанту обміну ядерними ударами між Росією та Заходом.

"Я у війську вже 25 років і маю сказати, що це одні із найбільш реалістичних навчань із залученням реальних стрільб, у яких я брав участь. Дивуєшся наскільки швидко війна може перетворитись на бій в окопах, відомий з Першої світової", - розповів виданню майор армії США Кевін Мугленбек.

За останні 2 роки я бачу, що латвійці, литовці та естонці готують адекватну оборону. А ще додайте ці сили з тисячами військових, реальними ресурсами, це вже абсолютно інші обставини, ніж ті на які орієнтувались у RAND

"Хтось сказав, що історія ніколи не повторюється, але іноді римується. Навички ведення бойових дій в окопах складні, і саме тому ми прискіпливо вишколюємо наших хлопців", - відзначив в інтерв'ю полковник Крістофер Лєро (Christopher L’Heureux), командувач військового підрозділу НАТО.

У коментарі журналістам командувач зюбройних сил США у Європі генерал Бен Годжес наголосив, що поширена у ЗМІ доповідь приватної ровідувальної компанії RAND, яка стверджує, що збройні сили Росії змогли би розгромити війська НАТО у країнах Балтії протягом 60 годин - не відповідає дійсності.

"Якби всі поснули, як країни Балтії взагалі не готувались, а ми не очікували нападу, тоді ситуація була би дуже і дуже сумною. Але за останні 2 роки я бачу, що латвійці, литовці та естонці готують адекватну оборону. А ще додайте ці сили з тисячами військових, реальними ресурсами, це вже абсолютно інші обставини, ніж ті на які орієнтувались у RAND", - наголосив Годжес.

Дивіться також: Партійні інтереси чи мораль: які аргументи переможуть на скандальних виборах в Алабамі?