Українці жваво цікавляться виборами - опитування IRI

Українці не мають наміру покидати напризволяще виборчий процес і виявляють велику цікавість до президентських виборів. Це засвідчило опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) США.

74% респондентів нового опитування громадської думки проведеного в Україні мають намір голосувати на виборах. Найбільш активними виборці є на заході та в центрі України, йдеться в повідомленні IRI.

Молодь менше налаштована брати участь у голосуванні (26% відповіли, що мають намір голосувати), порівняно до виборців віком після 51 року (37%)

Однозначного фаворита на цих президентських виборах немає. "Невірогідно, що хтось з кандидатів отримає 51%, щоб перемогти в першому турі", - говорить говорить директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс.

Опитування ставить питання про шанси того, чи іншого кандидата в другому турі, однак "ситуація продовжує швидко змінюватись щотижня і ми очікуємо зміни виборчого середовища протягом наступних місяців", - наголошує експерт.

Якщо б президентські вибори відбулись наступної неділі, то серед кандидатів найбільшу кількість голосів отримала б Юлія Тимошенко (13%). Друге місце поділили б Петро Порошенко та Володимир Зеленський (по 9%). За ними – Володимир Бойко та Анатолій Гриценко з 7% кожен, йдеться в результатах опитування.

"Картина пріоритетів виборців вказує, що українці мотивовані голосувати і приділяють увагу основним питанням, які стоять перед країною", - зазначає Нікс.

Найбільш важливим питанням, яке матиме вплив на кандидатів є питання військового конфлікту на Донбасі (39%). Це питання є найважливішим для респондентів всіх вікових груп, засвідчило опитування. Друге місце за важливістю посідають питання корупції – 16%, економіка – 11% та плата за житлові та комунальні послуги – 10%. Корупція та тарифи ЖКГ більше хвилюють респондентів поважнішого віку.

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