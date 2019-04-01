Вільні, чесні, демократичні - міжнародні спостерігачі про вибори в Україні

Вільні, чесні, демократичні. Так оцінили проведення виборів закордонні місії, які брали участь у спостереженні. Поряд з європейськими ОБСЄ і ЕНЕМО, свої попередні висновки оприлюднили американські спостерігачі – Республіканський міжнародний і Національний демократичний інститути.

“Міжнародний республіканський інститут США із задоволенням відзначає гарну організацію виборів, - говорить директор Міжнародного республіканського інституту США з питань Євразії Стівен Нікс. - Зауважень мало. Члени виборчкомів гарно підготовлені. І нас особливо радує, що вибори пройшли в такій мирній і спокійній обстановці. Це великий крок вперед для України”.

Спостережна місія від Міжнародного республіканського інституту на виборах України складається з 25 спостерігачів. До її складу увійшли законодавці, колишні конгресмени США а також керівництво Інституту. Зокрема, до делегації Міжнародного республіканського інституту приєдналась і вдова американського сенатора Джона Маккейна.

Вільям Тейлор, екс-посол США в Україні, який перебуває в Україні в складі делегації міжнародних спостерігачів від Національного демократичного інституту США відзначив, що організація виборів в Україні дедалі покращується.

“Члени виборчкомів так вправно працювали, швидко порахували голоси без жодних суперечок. На дільницях були присутні спостерігачі від різних кандидатів. І вони були задоволені процесом. Вибори в Україні щоразу проходять краще. І це головне – щоб голос українських виборців був почутий”, - говорить Тейлор.

“Це були чесні і вільні вибори, результатам яких можна довіряти, - підтверджує ​Деніель Твайнінг, президент Міжнародного республіканського інституту США. - Попри тиск Росії , попри окупацію, попри дезінформацію. Я вважаю, це - перемога демократії”.

Закордонні спостерігачі зафіксували на виборах незначну кількість порушень. Але кажуть, вони не мали систематичного характеру і не вплинули на результат. Тієї ж думки і спостерігачі від діаспори. СКУ заявив – президентські вибори 2019 року відповідають найвищим міжнародним стандартам.

Євген Чолій, голова місії СКУ стверджує: “Якщо закрити очі і не знати, в якій країні проходили ці вибори, то можна було би сказати, що це відбувається в якійсь із країни великої сімки. Ми задоволені цілою кампанією, яка відбувалася в прозорий і демократичний спосіб”.

Міжнародні місії вже підготували рекомендації для другого туру. Зокрема, наголосили на важливості для фіналістів провести теледебати і на тому, щоб полегшити доступ до участі в голосуванні тимчасово переміщеним особам.

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