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Вибух біля посольства Росії у Кабулі: загинули 2 співробітника посольства та 4 афганців
Вибух біля входу в посольство Росії в Афганістані стався в понеділок, 5-го вересня, у Кабулі. Внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, зокрема, 2 співробітників дипломатичного представництва РФ.
"5 вересня о 10:50 за кабульським часом у безпосередній близькості до входу в консульський відділ посольства Росії в Кабулі невідомий бойовик привів у дію вибуховий пристрій. В результаті атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі", - повідомляє МЗС РФ.
За словами Халіда Задрана, речника поліції Кабула, напад здійснив терорист-смертник, але був убитий охоронцями Талібану, не встигши досягти своєї мети.
«Бойовик мав намір підірвати себе в натовпі, але сили безпеки перехопили його і відкрили вогонь, перш ніж чоловік досяг мети, що спричинило вибух», — написав Задран у Twitter.
Задран підтвердив загибель чотирьох мирних жителів Афганістану, додавши, що в результаті інциденту іще щонайменше 10-ро отримали поранення.
Посольство Москви в Кабулі "перебуває в тісному контакті зі спецслужбами Афганістану, які розпочали розслідування інциденту", повідомили в російському МЗС. Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балхі також заявив, що їхні сили безпеки розпочали «всебічне» розслідування та посилять охорону посольства. «Ісламський Емірат має тісні стосунки з Російською Федерацією, і не дозволить ворогам саботувати відносини між обома країнами такими негативними діями», — написав Балхі у Twitter.
Місія ООН із сприяння Афганістану (МООНСА) засудила напад і висловила співчуття сім'ям загиблих.
«У світлі останніх подій МООНСА наголошує, що де-факто влада має вжити заходів для гарантування безпеки людей, а також дипломатичних місій», — йдеться в повідомленні МООНСА у Twitter.
Наразі, відповідальність за вибух ніхто не взяв. Це перший напад біля дипломатичної місії в столиці Афганістану після захоплення влади талібами минулого року.
РФ є однією із небагатьох держав, які залишили своє посольство в Кабулі після того, як таліби захопили владу в країні. Попри те, що офіційно Талібан залишається для російської влади терористичною та забороненою організацією.
Окрім РФ, свої дипломатичні представництва також залишили такі держави як Китай, Іран, Пакистан, Катар, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан. США та інші західні країни перенесли свої дипломатичні представництва до столиці Катару, міста Доха.
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- Голос Америки
У Києві сподіваються, що Ліз Трасс буде продовжувати курс на підтримку України. Відео
Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном та подякував йому за визначний внесок у протидію агресії Росії.
Чого очікувати від нової премʼєр-міністерки Великої Британії. Відео
Міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обрали новою очільницею правлячої Консервативної партії. А отже, вона стане наступною премʼєр-міністеркою країни замінивши на цій посаді Бориса Джонсона.
“Україна виграє війну” - Борис Джонсон в останній день перебування на посаді прем'єр-міністра Британії
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в останній день перебування на посаді у телефонній розмові подякував президенту України Володимиру Зеленському за лідерство та дружбу.
“Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, він вірить, що президент Зеленський та його народ зможуть і виграють війну в Україні. … Прем'єр-міністр сказав, що він переконаний, що українські сили зможуть і надалі успішно відбивати російські сили, і додав, що Великобританія залишається непохитною у своїй підтримці”, - повідомляє прес-служба британського уряду.
Президент Зеленський у відповідь подякував Джонсону за підтримку України. “Лідери домовилися підтримувати тісні контакти”, - повідомляють у британському уряді.
Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.
Як повідомляв “Голос Америки”, у понеділок лідером Консервативної партії Великобританії обрали очільницю зовнішньополітичного відомства країни Ліз Трасс. Відтак вона стане новою прем’єр-міністеркою країни.
Трасс обіцяла, що президент України стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки.
У День праці президент Байден віддав належне працівникам, які стали двигуном процвітання країни
Сполучені Штати відзначають День праці. Цього дня по всій країні на честь американських робітників проводять паради та інші урочистості.
Президент США Джо Байден разом з міністром праці Марті Волшем цього дня відвідують штати Вісконсін та Пенсильванію.
У своїх виступах президент США наголосив на “гідності американських робітників”.
“Американські робітники побудували наші громади, заклали основу нашої демократії та стали двигуном нашого процвітання. Профспілки були голосом американських робітників, прокладаючи їм шлях до влади як головної сили в нашому суспільстві. Давайте будемо солідарними з усіма працівниками та зміцнимо їхню здатність організовуватись і вести переговори з роботодавцями”, - заяву президента Байдена до Дня праці оприлюднили на сайті Білого дому.
“У цей День праці давайте подякуємо всім американським працівникам, які будують цю націю та прокладають наше майбутнє”, - заявив президент США Джо Байден.
Перша Леді США Джилл Байден, вчителька за професією, у День праці віддала належне роботі освітян.
“В час, коли ми відзначаємо День праці, я думаю про освітян нашої країни. Дякуючи вам, наші учні та студенти добріші і розумніші, готові постати перед викликами світу. Дякую за вашу щоденну роботу”, - написала Джилл Байден.
На Твітер-сторінці Білого дому із посиланням на Міністра праці США оприлюднили короткий звіт роботи нинішньої президентської адміністрації.
“Кілька економічних фактів до Дня праці. Ми створили 10 мільйонів робочих місць з часу, коли новий президент прийшов до влади. Рівень безробіття впав на три з половиною відсотки. Ми відновили всі втрачені робочі місця за час пандемії, дефіцит (бюджету - ред.) має скоротитися цього року на понад трильйон доларів”, - повідомили у Білому домі.
Водночас лідер опозиційної Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті напередодні Дня праці звинуватив діючу владу у “рекордній інфляції”.
“Від рекордної інфляції та кризи відкритого кордону, до зменшення фінансування поліції та наклеювання ярлика “домашній терорист” на батьків (у школах - ред.), радикальні ліві демонтують американську демократію на наших очах”, - написав він у Твітері у неділю, 4 вересня.
День праці у США є офіційним вихідним. Цей день також вважається неофіційним завершенням літа у США.
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