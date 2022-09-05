Вибух біля посольства Росії у Кабулі: загинули 2 співробітника посольства та 4 афганців

Вибух біля входу в посольство Росії в Афганістані стався в понеділок, 5-го вересня, у Кабулі. Внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, зокрема, 2 співробітників дипломатичного представництва РФ.

"5 вересня о 10:50 за кабульським часом у безпосередній близькості до входу в консульський відділ посольства Росії в Кабулі невідомий бойовик привів у дію вибуховий пристрій. В результаті атаки загинули двоє співробітників дипмісії, серед афганських громадян теж є постраждалі", - повідомляє МЗС РФ.

За словами Халіда Задрана, речника поліції Кабула, напад здійснив терорист-смертник, але був убитий охоронцями Талібану, не встигши досягти своєї мети.

«Бойовик мав намір підірвати себе в натовпі, але сили безпеки перехопили його і відкрили вогонь, перш ніж чоловік досяг мети, що спричинило вибух», — написав Задран у Twitter.

Задран підтвердив загибель чотирьох мирних жителів Афганістану, додавши, що в результаті інциденту іще щонайменше 10-ро отримали поранення.

Посольство Москви в Кабулі "перебуває в тісному контакті зі спецслужбами Афганістану, які розпочали розслідування інциденту", повідомили в російському МЗС. Речник міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балхі також заявив, що їхні сили безпеки розпочали «всебічне» розслідування та посилять охорону посольства. «Ісламський Емірат має тісні стосунки з Російською Федерацією, і не дозволить ворогам саботувати відносини між обома країнами такими негативними діями», — написав Балхі у Twitter.

Місія ООН із сприяння Афганістану (МООНСА) засудила напад і висловила співчуття сім'ям загиблих.

«У світлі останніх подій МООНСА наголошує, що де-факто влада має вжити заходів для гарантування безпеки людей, а також дипломатичних місій», — йдеться в повідомленні МООНСА у Twitter.

Наразі, відповідальність за вибух ніхто не взяв. Це перший напад біля дипломатичної місії в столиці Афганістану після захоплення влади талібами минулого року.

РФ є однією із небагатьох держав, які залишили своє посольство в Кабулі після того, як таліби захопили владу в країні. Попри те, що офіційно Талібан залишається для російської влади терористичною та забороненою організацією.

Окрім РФ, свої дипломатичні представництва також залишили такі держави як Китай, Іран, Пакистан, Катар, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан. США та інші західні країни перенесли свої дипломатичні представництва до столиці Катару, міста Доха.

Дивіться також: Бомбосховище у школі - нова вимога сучасності.