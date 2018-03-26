Guccifer 2.0 виявився російським шпигуном. Чи означає це змову кампанії Трампа? - ЗМІ

Хакер, який зламав електронну пошту DNC (Національного комітету Демократичної партії США), відомий як Guccifer 2.0, виявився агентом російської розвідки, повідомляє видання The Daily Beast.

Той, хто допомагав агенту кремлівської розвідки в хакерському нападі на DNC може підпасти під звинувачення у злочинній змові, зауважує видання.

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який проводить розслідування можливого втручання Росії до президентських виборів США у 2016 році, включив до своєї команди слідчого, який вийшов на слід агента розвідки РФ. За повідомленнями, агент Guccifer 2.0 розкрив себе, не сховавши одного разу факт використання ним російського комп'ютерного сервера.

До цього часу, незважаючи на здогадки, офіційного підтвердження того, що Guccifer 2.0 був росіянином, не було.

Радник кампанії Трампа Роджер Стоун раніше заявляв, що він спілкувався з Guccifer 2.0, а той говорив, що його рідною мовою була румунська.

Якщо повідомлення правдиві, ця ланка дозволить Мюллеру висунути звинувачення проти Стоуна та інших членів кампанії Трампа, які допомагали Guccifer 2.0.

Звинувачення висунуті Мюллером в лютому проти 13 росіян, зосереджувались на використанні соціальних медіа для невідповідного впливу на вибори. Тепер, можливо, Мюллер висуне подібні звинувачення проти агента російської розвідки відомого як Guccifer 2.0, розмірковує видання. Також, він може висунути звинувачення проти будь-кого, хто змовлявся з ним, або йому допомагав.

Дивіться також: Папа Римський Франциск: "Спокуса змусити дітей мовчати завжди існувала"