США дали Туреччині до 31 липня на вихід із угоди з РФ про купівлю зброї

В листі до турецького уряду, Патрік Шенеген, в.о. голови Пентагону США, навів план заходів, що будуть застосовані з метою обмеження участі Туреччини в програмі з розробки винищувачів F-35 у випадку, якщо Туреччина не скасує угоду з Росією з купівлі системи протиракетної оборони С-400. 31 липня, йдеться в листі, представники Туреччини, які на тепер навчаються у США за програмою підготовки до експлуатації F-35, зможуть покинути країну після завершення курсу у разі, якщо рішення Туреччини щодо закупівлі С-400 не зміниться.

"Хоча ми прагнемо зберегти наші цінні відносини, Туреччина не отримає F-35, якщо прийме доставку С-400", - йдеться в листі Шенегена.

"Крім загрози безпеці таких платформ, як F-35, закупівля Туреччиною С-400 зашкодить здатності вашої країни зміцнювати співпрацю зі США та НАТО, призведе до надмірної стратегічної та економічної залежності Туреччини від Росії і зашкодить розвиненому військово-промисловому комплексу Туреччини та амбітним цілям розвитку", - йдеться в листі.

Серед кроків, наведених в листі, є скасування доставки F-35, припинення навчання турецьких пілотів. Шенеген також нагадав турецькій стороні про наміри Конгресу США запровадити санкції проти Туреччини у разі купівлі С-400.

США неодноразово попереджали Туреччину про негативні наслідки анонсованої закупівлі С-400 а також заявляли, що придбання С-400 несумісне з F-35 і наражає на ризики участь Туреччини в програмі F-35.

В програмі F-35 брало участь дванадцять країн. Туреччина - не просто покупець F-35, а країна-партнер створення цього проекту. Дев'ять країн брали участь в розробці літака, включаючи США, Туреччину, Великобританію, Італію, Нідерланди, Канаду, Австралію, Данію та Норвегію. Всі ці країни, крім Канади, Данії та Туреччини, вже отримують поставки F-35. Ізраїль, Японія та Південна Корея також отримали літаки через військових продаж.

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