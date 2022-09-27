Використання ядерної зброї Росією неприпустиме й змінить природу війни в Україні - генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не допустити ескалації російсько-української війни.

"Ми повинні запобігти ескалації цієї війни. Днями ми побачили ескалацію з боку Росії через фіктивні "референдуми", які Росія організовує у чотирьох регіонах України, але також у поєднанні із ядерною риторикою президента Путіна та інших російських лідерів", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час засідання у Європарламенті й додав, - "Це призведе до більшої кількості смертей, до більшого страждання".



"Будь-яке використання ядерної зброї абсолютно неприпустиме й цілком змінить природу конфлікту, й Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти й її ніколи не можна вести", - наголосив Столтенберг.

"Коли ми бачимо таку ядерну риторику знову і знову з боку Росії, від президента Путіна, це те, до чого нам треба ставитись серйозно, і тому ми відправляємо чітке послання, що для Росії будуть серйозні наслідки", - наголосив генсек Північноатлантичного Альянсу.

"Якщо ми не реагуватимемо на цю війну, на це брутальне вторгнення, ми ставимо під загрозу не лише безпеку України, а й нашу власну безпеку. Тому що тоді президент Путін та всі авторитарні лідери зроблять висновок, що якщо вони використають військову силу, порушать міжнародне право, вони отримають те, що хочуть", - підкреслив Столтенберг.

Раніше сьогодні, 27 вересня, генеральний секретар НАТО провів розмову із українським президентом Володимиром Зеленським. Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО не визнає "референдумів" на окупованих територіях України: "Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі - Україна".

Зеленський у Twitter повідомив, що вони також "обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав-членів Альянсу".

Секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок, 27 вересня, у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що українська влада розробила детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї, і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій", якими вважає й окуповані території України.

4 жовтня Рада Федерації РФ може розглянути питання "включення" окупованих українських регіонів до складу Росії після фіктивних "референдумів", про невизнання яких неодноразово заявляли США, НАТО, ЄС, Велика Британія, Канада, інші держави G7 та низка країн світу.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters