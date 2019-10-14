Опитувати викривача не обов’язково, - голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США

Голова комітету з розвідки Палати Представників Адам Шифф заявив, що викривач не обов’язково має свідчити перед Конгресом в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

“Зважаючи, що ми вже маємо запис дзвінка, нам не потрібен викривач, який не чув розмови, щоб сказати, про що йшлося у дзвінку. Перед тим, як президент почав погрожувати викривачу … ми були зацікавлені, щоб він надав інформацію. Зараз наш першочерговий інтерес у тому, щоб впевнитись, що ця особа захищена”, - сказав конгресмен Шифф в інтерв’ю каналу CBS.

На цю заяву відреагував президент Дональд Трамп. У своєму Twitter він написав: “Адам Шифф, схоже, тепер не хоче свідчень викривача. Ні! Він має свідчити, щоб пояснити, чому він подав мою розмову з українцями так неправильно, навіть близько. Це Шифф сказав йому так зробити? Ми маємо встановити особистість викривача, щоб визначити, ЧОМУ це було заподіяно Сполученим Штатам”.

Нагадаємо, всередині вересня стало відомо про анонімну скаргу викривача (англійською whistleblower) на телефонну розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Викривач висловив стурбованість, що американський президент намагався використати допомогу іноземного лідера для власних цілей у передвиборчій кампанії.

Згодом Трамп багато критикував викривача й закликав до розкриття його особистості. А республіканці стверджували, що перед публікацією анонімної скарги її бачили в офісі голови комітету з розвіди Адама Шиффа. Натомість демократи звинуватили президента Трампа у залякуванні викривача й погрозах.

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