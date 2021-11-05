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США пропонують 15 млн дол за інформацію про кіберзлочинців DarkSide

Фотоілюстрація адреси DarkSide Onionsite

Державний департамент США пропонує винагороду на загальну суму до 15 млн дол за інформацію, яка допоможе ідентифікувати, арештувати та/або засудити ключових лідерів програм-вимагачів Darkside. Відповідне повідомлення розмістив Держдеп США і поширило американське посольство в Україні.

До 10 млн дол може отримати той, хто надасть інформацію, яка дозволить встановити особу, або місцезнаходження ключових керівників угруповання DarkSide. Ще 5 млн дол пропонується за інформацію, що призведе до арешту та/або засудження в будь-якій країні, будь-якої особи, яка має намір взяти участь в нападі DarkSide.

Сполучені Штати віддані захисту жертв вимагачів у світі і звертаються до держав, на території яких діють злочинці-вимагачі, і які прагнуть притягнути злочинців до відповідальності, йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали про роль DarkSide в нападі на американський трубопровід Colonial в травні 2021 року, який змусив компанію відключити трубопровід, через який постачається 45% палива для Східного узбережжя Сполучених Штатів.

Через напад, Colonial сплатила вимагачам більше 4 мільйонів доларів, але Міністерство юстиції США згодом змогло повернути майже половину коштів.

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Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації
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Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації

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