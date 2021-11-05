США пропонують 15 млн дол за інформацію про кіберзлочинців DarkSide

Державний департамент США пропонує винагороду на загальну суму до 15 млн дол за інформацію, яка допоможе ідентифікувати, арештувати та/або засудити ключових лідерів програм-вимагачів Darkside. Відповідне повідомлення розмістив Держдеп США і поширило американське посольство в Україні.

До 10 млн дол може отримати той, хто надасть інформацію, яка дозволить встановити особу, або місцезнаходження ключових керівників угруповання DarkSide. Ще 5 млн дол пропонується за інформацію, що призведе до арешту та/або засудження в будь-якій країні, будь-якої особи, яка має намір взяти участь в нападі DarkSide.

Сполучені Штати віддані захисту жертв вимагачів у світі і звертаються до держав, на території яких діють злочинці-вимагачі, і які прагнуть притягнути злочинців до відповідальності, йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали про роль DarkSide в нападі на американський трубопровід Colonial в травні 2021 року, який змусив компанію відключити трубопровід, через який постачається 45% палива для Східного узбережжя Сполучених Штатів.

Через напад, Colonial сплатила вимагачам більше 4 мільйонів доларів, але Міністерство юстиції США згодом змогло повернути майже половину коштів.

Дивіться також: Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють вимоги вакцинації