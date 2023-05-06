Вибухнув автомобіль російського пропагандиста Прилєпіна. Він поранений, його водій загинув

Західні ЗМІ повідомляють, що в суботу внаслідок вибуху автомобіля поранено Захара Прилєпіна, відомого російського націоналістичного письменника, агітатора за війну в Україні та учасника цієї війни.

Посилаючись на російські державні ЗМІ та речницю російського Міністерства закордонних справ, газета New York Times (NYT) повідомляє, що під машину Прилєпіна в російському місті Нижній Новгород було закладено вибуховий пристрій, від вибуху якого загинув його водій і був поранений сам Прилєпін. Посилаючись на губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, газета повідомляє, що у Прилєпіна «незначні переломи» і «загрози його здоров'ю немає».

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала це «терористичним вибухом». «Наші молитви до Захара», — написала вона у Telegram.

Як повідомила Російська служба Радіо Свобода, у Слідчому комітеті Росії заявили про «затримання ймовірного підозрюваного, який причетний до вибуху».

NYT зауважує, що «Прилєпін назвав себе не просто письменником, а безпосереднім учасником повномасштабного вторгнення Росії в Україну». Американське видання нагадує, що у січні партія Прилєпіна оголосила, що він записався в Національну гвардію Росії і був відправлений в Україну.

«Минулого четверга пан Прилєпін опублікував селфі у військовій формі з батальйоном Нацгвардії, який, за його словами, провів чотири місяці на полі бою в Україні», – нагадує газета.

Українські оглядачі також зауважують, що Прилєпін є не просто російський «письменник», а «учасник бойових дій, який розшукується в Україні за звинуваченням у тероризмі».

«Він прийшов в Україну вбивати українців. Це важливий факт, про який деякі ЗМІ забули згадати», – нагадала Марія Авдєєва, експертка International Strategic Action Network for Security.

Це, як нагадує NYT, імовірний замах є «другим резонансним інцидентом у Росії менш ніж за тиждень, який влада назвала терористичним актом».

Йдеться про вибух, який стався кілька днів тому над Кремлем, які, як стверджувала Росія, були спробою вбити Путіна з боку США за допомогою безпілотника. І Вашингтон, і Київ рішуче заперечують свою причетність до цього епізоду, нагадує NYT.

2 квітня в Росії в центрі Санкт-Петербургу стався потужний вибух в одному із кафе. Під час вибуху загинув «воєнкор» та пропагандист Владлен Татарський.

Як повідомляв Голос Америки, 20 серпня 2022 року в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна та активна пропагандистка війни в Україні.

Спецслужби США вважають, що вибух автомобіля, в результаті якого загинула донька російського ультраправого ідеолога Олександра Дугіна, був санкціонований окремими представниками українського уряду, повідомляла NYT з посиланням на джерела серед посадовців. Київ відкидає звинувачення.