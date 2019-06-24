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Два німецькі вишищувачі зіштовхнулись у небі, загинув пілот

  • Голос Америки

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Два вишищувачі Eurofighter ВВС Німеччини зіштовхнулись у небі на півночі країни, неподалік узбережжя Балтійського моря. Загинув один пілот. Інший - встиг катапультуватись. Його парашут застряг на дереві, однак він зміг безпечно приземлитися.

На місце аварії прибула голова міністерства оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн. Вона висловила співчуття родині загиблого. За її словами, в момент аварії три винищувачі проводили військові тренування.

Фон дер Ляєн повідомила, що в обох літаках була активована система катапультування, однак, одного з пілотів знайшли уже мертвим.

Невдовзі влада обіцяє повідомити більше подробиць щодо причин аварії.

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