Маркарова та Пелосі відкрили у Конгресі фотовиставку війни РФ в Україні 

Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

Американці виявляють симпатії до українців і підтримують потужну допомогу Вашингтона Києву протистояти вторгненню, яке триває вже третій місяць.

Опитування показують потужну двопартійну підтримку додаткового фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, яке цього тижня запитав у Конгресу президент США Джо Байден, на додаток до пакету військової та гуманітарної допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів, який законодавці схвалили минулого місяця.

Американці також підтримують прагнення Байдена прийняти українських біженців до Сполучених Штатів та прискорити процес їх легального в’їзду. Опитування дослідницького інституту Gallup, проведене 1-19 квітня, показало, що 78% американців схвалили «прийом до 100 тисяч» українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.

Підтримка широко поширена серед людей різної партійної приналежності, статі, освіти, доходів і регіонів країни, – сказала Лідія Саад, директор соціальних досліджень США в Gallup.

"Це не спірне питання", - сказала Саад "Голосу Америки". "У середовищі суперечок між двома партіями, дуже помітно, що більшість республіканців погоджуються з більшістю [демократів] у чомусь".

Тим часом опитування Reuters/Ipsos цього тижня показало, що 73% американців підтримують зусилля адміністрації постачати Україну зброєю, що є найвищим рівнем підтримки відтоді, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.

Існує також широка підтримка введення економічних санкцій проти Росії. А згідно з недавнім опитуванням Центру досліджень зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC, 54% американців, переважно республіканців та незалежних, хочуть, щоб Байден став ще жорсткіше ставитися до Москви.

Сприяючі фактори

Серед причин високого рівня підтримки американців - швидка ескалація конфлікту, геополітичні наслідки нападу ядерної сили на країну, яка має спільні кордони з союзниками по НАТО, а також переміщення мільйонів людей протягом всього кількох місяців.

Ще до вторгнення американці загалом ставилися до українців прихильніше, ніж до росіяни, як показало опитування Gallup, проведене в лютому. Багато американців досі пам’ятають навчання часів Холодної війни з підготовки до російської ядерної атаки, сказала Мішель Келсо, доцент соціології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона в американській столиці.

Я думаю, що це зачіпає історичний страх перед Росією і здатність Росії завдати нам реальної шкоди, – сказала вона «Голосу Америки». Зовсім недавно американці, зокрема демократи, бачили Москву як ворожу силу, яка намагалася втрутитися у президентські вибори в США 2016 року на користь Дональда Трампа.

Ефективність лобіювання понад 1 мільйона американців українського походження по всій країні також означає двопартійну підтримку в Конгресі, що призводить до швидкого потоку мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги до Києва.

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Сприяє солідарності американців з Україною також тої факт, що це - європейська та християнська країна.

"Існує певна ідентичність або ідентифікація за базовими характеристиками", - сказала Келсо. «Це не темно-коричневі люди, які приїжджають з Афганістану та Гаїті».

За винятком підтримки рішення адміністрації Клінтона про перевезення кількох сотень етнічних албанських біженців з Косово в 1999 році, жоден інший заклик щодо прийняття біженців не був підтриманий такою великою частиною американців широкого політичного спектру.

"Ставлення до прийняття біженців із Сирії, Гондурасу та Центральної Америки набагато більше різнилося відповідно до партійної приналежності", - сказала Саад. «Демократи набагато прихильніше ставляться до цих мігрантів, ніж республіканці. Незалежні — десь посередині».

Інші впливи

На відмінність між підтримкою українців і підтримкою інших груп також можуть вплинути обставини, за яких ці групи тікають. У той час як Україна перебуває під ударом значно більшої зовнішньої сили, Сирію та країни Центральної Америки розглядають як нації, які вирішують власні внутрішні проблеми — чи то безжальний диктатор, чи корумпований уряд, нездатний протистояти бідності та насильству банд. Обставини в цих країнах американцям набагато важче зрозуміти, ніж ситуацію в Україні, де сюжет простий, а лиходій – очевидний.

"Там не має єдиної людини на вершині, де б ви сказали: "Добре, якщо ми просто приберемо цю людину, все інше стане на свої місця", - сказала Келсо. Таким чином, в контексті російського вторгнення американцям легше зрозуміти і захистити принцип суверенітету, ніж у більш заплутаних конфліктах на Близькому Сході, які тривали десятиліттями.

Образ молодого та харизматичного лідера, який мужньо очолює свою країну під час війни, також викликав підтримку, вважає Келсо. Президент України Володимир Зеленський "для нас є слабшим супротивником, який кидає виклик (underdog)", а у США таких люблять, сказала дослідниця.

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