У Лос-Анджелесі пройшла виставка про пошук національної ідентичності української мисткині Ірини Вишневської

У Лос-Анджелесі пройшла виставка української мисткині Ірини Вишневської. В українському культурному осередку міста художниця представила 15 творів на домотканих килимах.

Теми творчості жінки - війна, пошук національної ідентичності, етнічні меншини в Україні.

На одному з килимів зображена весна 2014-го у Донецьку. На іншому зображена реальна історія однієї сім'ї з Донецька: бабуся, сім'я якої у 30-ті роки була розкуркулена і вислана до Сибіру, і її внучка, яка у 2014 мусила покинути свій дім через захоплення міста.

“У наш такий смутний час, у час коли усе це відбувається у всьому світі, дуже важлива національна, державна ідентифікація. Говорять: “Один у полі не воїн. Насправді від кожної людини залежить, що відбуватиметься зі світом, з її країною, з її сім'єю”, – розповіла художниця.

На інших килимах - історія українських колядників та історія етнічної меншини - гагаузів, які проживають на рідній для художниці Одещині.

Ірина Вишневська понад двадцять років працювала журналісткою, а мистецтвом зайнялась у зрілому віці. Кожна робота, розповідає жінка, це мистецький репортаж на килимі.

“Для мене Україна це як мальва. Мальва - це така дорожня квітка, яка має надзвичайну силу і вона росте в будь-яких умовах її не треба поливати, вона як Україна. Вона має дивовижну силу виживати у будь-яких умовах. Цю роботу, що називається “Помовчіть, за нас моляться берегині”, вона написана кілька місяців тому, коли страх і загроза вторгнення Росії нависли над нами. І особливо над жителями Одеси”, – говорить художниця.

Ірина – активна учасниця колективних мистецьких проектів. У 2020 та 2021 роках художниця вразила одеську публіку двома персональними виставками, які зробили її зіркою сучасного мистецтва України.

У Лос-Анджелесі виставку організував Центр українського мистецтва.

“Це дуже унікальна техніка, бо всюди або килими або живопис, а це як мікс - змішана техніка і ми вирішили показати її саме для української громади, бо це виставка про збереження коду ідентифікації культури історії”, – розповідає Олена Каліш, кураторка виставки.

Відвідувачі виставки - представники української діаспори Каліфорнії.

“Роботи пані Ірини Вишневської дозволяють нам і оком і серцем доторкнутися до цього рясного етнографічного полотна України, моєї Батьківщини, яка є землею абсолютно унікальною родючою, щедрою, багатою привітною вітальні та мирною”, – Ірина, відвідувачка виставки.

Після США "Код ідентифікації" помандрує з виставками по великих містах України.

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