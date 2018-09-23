Чого очікувати від виступу Трампа в ООН?

Світові лідери вже почали прибувати до Нью-Йорка на тиждень засідань високого рівня ООН, яким розпочнеться 73-тє засідання Генеральної Асамблеї ООН. Однак, основна увага буде прикута до президента США Трампа.

Останнім часом відносини США та ООН стали більш напруженими через жорстку позицію США стосовно Ірану, Ради ООН з прав людини, а також палестинських територій.

Рік тому Трамп вперше виступив на Генеральній Асамблеї ООН і його теза про те, що Америка передусім відповідає прагненню інших країн ставити свої інтереси на перше місце, була позитивно сприйнята в ООН. Наступного тижня аудиторія, перед якою виступатиме президент, можливо, буде налаштована більш скептично, пише аналітичний центр Council on Foreign Relations.

Протягом останнього року, США відмовились від ядерної угоди стосовно Ірану, незважаючи на незгоду союзників. США, вийшли з Ради ООН з прав людини. США також перевели посольство США до Єрусалима, припинили фінансування агентства ООН, яке підтримує палестинських біженців, а також оголосили про закриття палестинського представництва в Вашингтоні.

Цього місяця Сполучені Штати будуть головувати в Раді безпеки ООН. На тепер, члени Ради не змогли узгодити програму роботи, що незвично для цієї установи, через питання чи включати ситуацію в Нікарагуа до порядку роботи, зазначають аналітики.

США також раніше оголосили про призначення спеціального засідання 26 вересня під головуванням президента Трампа, присвячене «порушенням Іраном міжнародного права». Посол США до ООН Ніккі Гейлі пояснила, що президент «надає пріоритетного значення» притягненню Ірану до відповідальності, який має «встати і пояснити свої дії».

Напередодні засідання Генеральної Асамблеї в Державноу департаменті США оголосили основні пріоритети США для роботи цього органу: нерозповсюдження зброї, гуманітарна допомога, мир і безпека, протистояння тероризму та реформа ООН.

Зокрема, «президент та держсекретар наголосять на зусиллях США з забезпечення денуклеаризації Північної Кореї а також наголосять на зловмисних діях Ірану, включаючи підтримку тероризму, поширенню крилатих ракет, порушеннях прав людини та підтримку злочинного режиму Асада», заявляють в Держдепі.

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