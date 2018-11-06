Скільки партії США витратили на вибори

Наближаються до завершення найбільш коштовні вибори у США. За оцінками Центру відповідальної політики, Демократична та Республіканська партія зібрали значні кошти на передвиборчі кампанії, готуючись до виборів до Сенату та Палати представників по всій країні.

На день перед виборами, Демократична партія вже витратила більше, ніж Республіканська. Її витрати склали – 738 мільйонів доларів. Республіканська партія витратила 694 мільйони доларів.

"Якщо дивитись на пожертви від жінок, великих донорів, невеликих донорів,"темних грошей", партій, чи союзів - Демократи надзвичайно успішно збирають кошти протягом цього виборчого циклу", - говорить Сара Брайнер, директор з досліджень Центру відповідальної політики США.

"Чи принесуть ці гроші успіх 6 листопада – відкрите питання. Це важливо, але не єдиний фактор, що визначатиме результати виборів", - наголошує вона.

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