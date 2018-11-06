Ці вибори - найкоштовніші в історії США. Звідки гроші у кандидатів?

Кандидати, політичні партії, інші політичні групи та неурядові організації наростили свої витрати у підготовці до проміжних виборів, що відбуваються у вівторок в США.

Велике зростання у зборі коштів показала саме Демократична "блакитна" партія США.

Блакитна грошова хвиля піднімає витрати на вибори 2018 до рекордних значень у 5,2 мільярда доларів

Про це йдеться у масштабному дослідженні Центру відповідальної політики США – неурядової організації, що відслідковує гроші в американській політиці.

"Блакитна грошова хвиля піднімає витрати на вибори 2018 до рекордних значень у 5,2 мільярда доларів", - стверджує Центр.

За оцінками, загальні витрати на вибори цього року перевищать витрати на вибори 2014 року на 35% - це найбільше зростання за останні два десятиліття.

"Важливість цих виборів є очевидною. Чи буде ця хвиля блакитна, або червона (колір Республіканської партії – ГА), одне ясно: витрати є великими і кошти в основному надходять від найзаможніших донорів, які намагаються вплинути на найбільш конкурентні перегони цього року", - говорить Шейла Крумгольц, Голова Центру відповідальної політики США.

Хоча кандидати від Республіканської партії збирають рекордні надходження, кандидати Демократичної партії мають безпрецедентно великі збори, йдеться в дослідженні.

За оцінками, кандидати від Демократичної партії витратять більше 2,5 мільярда доларів під час цього циклу, а республіканці, за оцінками, витратять близько 2,2 мільярда.

Кандидати від Демократичної партії, які балотуються до Палати представників зібрали більше 951 мільйона доларів. Це більше, ніж кандидати від Республіканської партії, які зібрали 637 мільйонів.

Серед кандидатів, які балотуються до Сенату відрив не такий значний: 531 мільйон доларів і 361 мільйон доларів, відповідно, але Демократи все ж попереду.

"Якщо дивитись на пожертви від жінок, великих донорів, невеликих донорів,"темних грошей", партій, чи союзів - Демократи надзвичайно успішно збирають кошти протягом цього виборчого циклу", - говорить Сара Брайнер, директор з досліджень Центру відповідальної політики США.

"Чи принесуть ці гроші успіх 6 листопада – відкрите питання. Це важливо, але не єдиний фактор, що визначатиме результати виборів", - наголошує вона.

Жінки, невеликі пожертви дозволили Демократам зібрати більше коштів

Кандидати від Демократичної партії отримали безпрецедентний рівень пожертв від жінок. Кандидати від Демократичної партії, які беруть участь в загальних виборах отримали 308 мільйонів доларів від донорів-жінок, порівнюючи до 90 мільйонів, які отримали від жінок республіканці.

Демократи також зібрали більше невеликих пожертв. Кандидати від Демократичної партії до Сенату зібрали 27% грошей з невеликих пожертв, порівняно з 13%, які зібрали з невеликих пожертв кандидати-республіканці.

Освітяни, медики та пенсіонери збільшили пожертви

Особи, які визначили себе як "пенсіонери" витратили більше 298 мільйонів доларів на підтримку кандидатів, партій та зовнішніх груп, що майже вдвічі більше, ніж в 2014 році, йдеться в дослідженні.

Освітяни витратили майже 71 мільйон доларів на ці вибори. 88% цих грошей пішли кандидатам від Демократичної партії

Загалом 53 відсотка коштів надійшли від пенсіонерів і груп, які їх підтримують саме Демократам.

Освітяни витратили майже 71 мільйон доларів на ці вибори. 88% цих грошей пішли кандидатам від Демократичної партії. Представники цієї професії витратили лише 34,4 мільйона доларів в 2014 році, з яких 74% відійшло Демократичній партії.

Працівники галузі охорони здоров'я витратили вдвічі більше, ніж в 2014 році – майже 140 мільйонів доларів – 57% цих грошей спрямовано на допомогу Демократичній партії.

Мегагроші від мегадонорів

Найбільші витрати протягом цього виборчого циклу зробили Шелдон та Міріам Еделсон, які надали більше 113 мільйонів доларів кандидатам Республіканської партії. Це – найбільша кількість, яку ця пара з Лас-Вегаса витратила на вибори. Це перевищує 93 мільйони доларів, які вони витратили в 2012 році.

Другим йде Том Стеєр, який витратив 51 мільйон доларів на підтримку демократів. Мільярдер-захисник екології скоротив свої витрати порівняно до 2014 та 2016 років.

Згідно до даних Федеральної виборчої комісії США, Майкл Блумберг витратив менше обіцяних 100 мільйонів доларів на підтримку Демократичної партії. Однак, його підтримка у 38 мільйонів доларів є значною.

Менш відомий мільярдер Ричард Уїхлейн та його дружина Елізабет витратили більше 39 мільйонів доларів на підтримку кандидатів від Республіканської партії.

Мільйони "темних грошей"

Майже 1,1 мільярда доларів було витрачено зовнішніми групами впливу, які не розкривали походження грошей (так звані "темні гроші" - ГА) під час загальних виборів в 2018 році, включаючи 571 мільйон доларів на перегони до Палати Представників США.

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