«Ми сьогодні вже добре озброєні хлібороби». Українці пам’ятають, як Москва вже намагалася їх знищити, але нині світ допоміг їм захиститися

Напередодні відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, низка держав визнала Голодомор 1932-33 року геноцидом, резолюцію з цього питання підготував німецький парламент, де голосування має відбутися наступного тижня. Інші світові демократичні лідери наголошують, що нинішня війна продовжує справу сталінської диктатури у її намаганні винищити чи упокорити українців, але цього разу Україна має надійних союзників, які стоять з нею «пліч-о-пліч­» у боротьбі за свою свободу і право жити в демократичній країні.

Звертаючись до парламентів Румунії, Молдови та Ірландії, які цього тижня визнали геноцидом штучний голод, організований сталінським Радянським Союзом, президент України Володимир Зеленський заявив, що їхнє рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та злочином проти людяності є сьогодні «важливим як ніколи».

Про це президент Зеленський написав у своєму твіті, додавши, що нині Україна разом з вільними країнами «відновлює історичну справедливість і виборює вільне майбутнє Європи».

У п’ятницю, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів, світова і передусім німецька преса писала майже як про доконаний факт про намір німецького парламенту визнати Голодомор геноцидом. Про це повідомило агентство Reuters, наголошуючи на тому, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала зусилля нижньої палати парламенту Бундестагу. Також представник німецького уряду сказав, що канцлер Олаф Шольц підтримав цю ініціативу.

Загалом, станом на 2022 рік, парламенти 22 країн світу визнали Голодомор 1932–1933-го років геноцидом українського народу.

Цього року у зв’язку з широкомасштабною війною, яку багато оглядачів та політиків називають геноцидною, у своїх заявах світові лідери проводять паралелі між подіями 90-літньої давності та сьогоднішніми спробами Москви упокорити українців або знищити їх як націю та державу.

Вшанування жертв Голодомору на тлі нових російських злочинів, що межуть з геноцидом

Про те, що Кремль не полишив свої спроби винищити українців, згадав цими днями британський прем’єр Ріші Сунак. У заяві, яку опублікував офіс британського прем’єра, мовиться, що згадуючи про жертв Голодомору, не можна забувати про сучасні жертви, які приносять українці у прагненні досягнути свободи від Москви.

«Напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору ми згадуємо загиблих внаслідок нищівного голоду в Україні 90 років тому. Кремль сьогодні знову завдає українцям невиправданих страждань», – мовиться у твіті офісу британського прем’єра, який додає, що Британія є поруч з Україною в боротьбі за свободу.

Президент США, чий Конгрес визнав Голодомор геноцидом у 2018 році, заявив цього тижня, що його країна «вшановує всіх загиблих у цій безглуздій трагедії». Але також президент Джо Байден «віддає належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство».

У заяві Білий дім наголосив, що «хоробрий український народ продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію» та підтвердив «непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України».

Те що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося раніше, всіх репресій Радянського союзу, це продовження Голодомору

Про те, що сьогоднішні атаки Росії є продовженням геноцидної політики Москви по відношенню до українського народу, яка триває вже століттями, в інтерв’ю «Голосу Америки» сказала посолка України у США Оксана Маркарова.

«Абсолютно очевидно, що те що відбувається зараз, це продовження того, що відбувалося раніше, всіх репресій Радянського союзу, це продовження Голодомору, це продовження жахливого нападу на Київ, після того як Україна здобула незалежність в 1918-му, і можна ще далі заглиблюватися в історію», – сказала Маркарова під час церемонії вшанування жертв Голодомору біля меморіалу у Вашингтоні.

Але вона додала, що якщо тоді ніхто не встав на захист України, «бо ми не мали вже свої державності, щоб на той момент захистити себе», цього разу українці мають свою державу і партнерів у світі, які допомагають українцям відвоювати свою свободу.

«Ми сьогодні вже добре озброєні хлібороби. Україна має 31 рік незалежності до початку цієї нової фази агресії. У нас виросло нове покоління, яке ніколи не жило в окупації – це дуже важливо, – сказала Маркарова. – Сьогодні весь цивілізований світ з нами».

Використання їжі як зброї – давня тактика Москви, яка знову повторюється з новини нюансами

Численні американські оглядачі проводили паралелі між політикою експропріації хліба в українців у 1930-х роках і нинішніми повідомленнями про викрадення української пшениці та про використання продуктів харчування як зброї проти України та проти демократії у світі.

Про це говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен, який сказав, що блокуючи вивіз української пшениці та інших продовольчих товарів, «Росія знову використовує продовольство у війні, яку вона розпочала». Вона ставить перед загрозою голоду бідні країни та «посилює і без того жахливу гуманітарну кризу та брак продовольчої безпеки».

Так само, як 90 років тому ми бачили спробу перетворити одну з найбагатших у сільськогосподарському відношенні країн світу на зону голоду, сьогодні триває спроба використати енергію проти країни з такою кількістю енергоресурсів як зброю проти України

Під час вшанування жертв Голодомору у Вашингтоні інший представник адміністрації Байдена, заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів, колишній Посол США в Україні Джеффрі Паєтт навів іншу паралель – він сказав, що Росія перетворює на зброю те, що є багатством України. І йдеться не лише про зерно.

«Я б ніколи не порівнював одне з іншим. Я маю на увазі, що в Голодомор загинули мільйони людей. Але ясно те, що так само, як 90 років тому ми бачили спробу перетворити одну з найбагатших у сільськогосподарському відношенні країн світу на зону голоду, сьогодні триває спроба використати енергію проти країни з такою кількістю енергоресурсів як зброю проти України і проти народу України», – сказав Паєтт у розмові з кореспонденткою Української служби «Голосу Америки».

Від початку російського вторгнення Сполучені Штати допомагають українським слідчим органам документувати російські воєнні злочини та злочини проти людяності на звільнених територіях. І дедалі більше експертів вважають, що російське насильство в Україні є геноцидом. Також Конгрес США зараз розглядає відповідну резолюцію, яка може дати юридичне визначення геноциду цим злочинам.

Історики переконані, що новий злочин геноцидного масштабу проти українців став можливий через те, що занадто мало було зроблено для того, щоб визнати і вивчити попередній геноцид.

Особливо важливо, на думку історика Єльського університету Тімоті Снайдера, те, що Голодомор не визнали геноцидом у Москві. Адже невизнання геноциду в минулому веде до його повторення в майбутньому, каже відомий історик.

«Коли ви заперечуєте наявність політичних мотивів у минулому, ви також заперечуєте наявність політичних мотивів у майбутньому», – сказав Тімоті Снайдер, виступаючи нещодавно перед парламентарями німецького Бундестагу.