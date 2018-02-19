Кремль під тиском через повідомлення про загибель “сотень” російських найманців у Сирії

Російський міністр закордонних справ Лавров, услід за іншими офіційними представниками Москви, у понеділок відмовився роз’яснювати повідомлення про загибель 7 лютого у Сирії значної кількості російських військових найманців в результаті авіаційного удару сил США.

Західні інформаційні агенції, зокрема Reuters та Bloomberg, посилаючись на розповіді “обізнаних джерел”, подають, що кількість загиблих і поранених росіян може становити від 100 до 300.

Американські представники казали, що минулого тижня в результаті удару сил США по підрозділах вірних президентові Ассаду, які наступали на підтримувані американцями курдські позиції, загинули понад 100 бійців.

Вашингтон заявляв, що не має інформації про росіян у зв’язку з тією операцією.

Лавров у понеділок назвав повідомлення спробами “спекулювати на війні” та пообіцяв більше інформації згодом - в результаті розслідування. У цитатах російських агенцій міністр також звинуватив США у “провокаційних кроках” на території Сирії.

Міністерство закордонних справ у Москві минулого тижня визнало, що в Сирії могли загинути п’ять росіян, але там наголосили, що загиблі не вважаються російськими військовослужбовцями.

Тим часом, журналістські розслідувань виявили російські сім’ї, які поховали тіла рідних, привезених з Сирії.

Журналісти Радіо Свобода змогли підтвердити загибель принаймні дев’ятьох російських найманців і виявили, що вісім з них раніше воювали на сході України.

“Вагнер” і кухар Путіна

Загиблих вважають контрактниками приватної військової компанії, відомої під назвою “Вагнер”, існування якої в Росії офіційно не визнають.

Оскільки приватні контрактники не є службовцями російської армії, це дозволяє Москві не зараховувати їхню загибель до своїх бойових втрат.

Російські закони передбачають покарання для найманців, і в деяких розповідях люди кажуть, що їх змушують мовчати, погрожуючи судовою відповідальністю.

Компанію “Вагнер” пов’язують з наближеним до президента Путіна підприємцем Євгенієм Пригожиним.

Ім’я Пригожина нещодавно опинилося у списку росіян, проти яких американське розслідування на чолі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером висунуло обвинувачення у втручанні до президентських виборів США 2016 року.

Командувачем кампанії називають колишнього полковника російських військ спеціального призначення Дмітрія Уткіна, який опинився під санкціями США за роль у війні в Україні.

Аналітики припускають, що “Вагнер” використовує у Сирії від 2 до 3 тисяч своїх службовців, значна частина яких почала свій бойових досвід з війни в Україні.

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