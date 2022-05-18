Розслідування. Китай, слідом за Росією, спотворює історію канадського снайпера Валі в Україні

У неділю, 8 травня, рупор Комуністичної партії Китаю (КПК) Global Times повторив розповідь російського державного медіа RT про канадського снайпера, який добровольцем пішов воювати на захист України.

В обох історіях йдеться, що снайпер нібито повернувся до Монреаля та різко критикував українських військових.

«У розповіді [RT] йдеться, що після повернення додому він розповів місцевим ЗМІ, що пережив «крайнє розчарування» в Україні. Він також публічно звинуватив українських військових у хаосі, мародерстві та некомпетентності», – пише Global Times. "Він звинуватив українську армію в недостатньому озброєнні, поганій підготовці, великих втратах, наживі та дезертирстві".

Історія, яка привернула увагу в Китаї, спотворює статтю, опубліковану у La Presse, франкомовній газеті в Монреалі, в якій цитуюється розповідь снайпера, відомого як «Валі» про свій досвід в Україні.

La Presse розповідає про два місяці служби Валі у добровольчому підрозділі в Україні. У статті під назвою «Війна – це жахливе розчарування», він розповідає про жахи та розчарування війни, зокрема, про те, що довелося шукати їжу, зброю та боєприпаси, а також інцидент, під час якого було вбито російським танком двох недосвідчених українських військовозобов’язаних.

Газета повідомляє, що члени Нормандської бригади, приватного волонтерського підрозділу, заснованого ветераном канадської армії, скаржилися на нестачу зброї та інші проблеми, в результаті яких деякі члени, включно з Валі, відійшли від підрозділу.

Але RT і Global Times вибрали лише окремі цитати зі статті, заявивши, що в ній описуються "грабування, спекуляція та дезертирство". Вони спрощують та перекруючують слова Валі, перебільшуючи його критику професійності українських військових.

Це справляє оманливе враження, оскільки консенсус щодо ходу війни полягає в тому, що Україна зупинила російські війська та завдала їм великої шкоди, незважаючи на значну перевагу російських військ.

Це не перші неправдиві повідомлення про Валі. У березні в соцмережах з`явилися дописи, в яких Валі називають «найкращим снайпером у світі» і помилково стверджують, що він був убитий російським спецназом.

"Я був останнім, хто дізнався про те, що я мертвий", - сказав Валі пізніше з Києва, згідно з USA Today.

Снайпер-доброволець

Валі розповів, що він служив в Афганістані в престижному 22-му полку королівської канадської піхоти, відомому елітними снайперами, і зголосився воювати проти Ісламської держави в Іраку в 2015 році.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних добровольців допомогти у захисті його країни після вторгнення військ президента Росії Володимира Путіна 24 лютого.

Валі відповів на цей заклик і сказав, що прибув в Україну на початку березня, прагнучи змінити ситуацію.

«Цей захист був можливий лише завдяки мужності українських бійців», – написав Валі на своїй сторінці у Facebook. «Я маю намір зробити внесок, принаймні трішки, до перемоги цих людей, які так хочуть бути вільними».

Валі спочатку не входив до Міжнародного легіону територіальної оборони України, підрозділу, створеного Зеленським для іноземців. Натомість він хотів «якнайшвидше вийти на фронт» і уникнути тривалого процесу подачі заявки, повідомляє канадська телекомпанія CBC.

Отже Валі приєднався до Нормандської бригади, яку заснував і очолив ветеран канадських збройних сил під псевдонімом Хрульф.

У звіті, опублікованому в травні канадським National Post, описуються суперечки, розбіжності в бригаді та скарги на те, що вона була недостатньо оснащена та наражала канадців в її лавах на невиправданий ризик. Але там також цитується Валі, який захищає Хрульфа як «хорошого бійця та воїна».

"Ми всі на одному боці проти росіян, і це найважливіше", - сказав Валі.

У журналі La Presse також сказано, що серед добровольців Нормандської бригади не все добре. «Між військами швидко розпочався розбрат, і велика кількість бійців дезертирувала з Нормандської бригади», – йдеться у звіті видання.

La Presse процитувала трьох анонімних членів Нормандської бригади, які сказали, що Хрульф пообіцяв зброю та захисне спорядження, але це так й не відбулося. Хрульф підтвердив La Presse, що 60 добровольців виїхали, а інші намагалися сформувати власний підрозділ із американською зброєю вартістю 500 000 доларів.

Хоча ці звіти свідчать про безлад і суперництво, вони не повідомляють, що Валі критикував українську армію за «грабування», «зловживання» або «дезертирство», як повідомляють RT і Global Times.

"Я зробив помилку"

Історія La Presse починається з розповіді Валі про танковий снаряд, який підірвав двох співслужбовців, які проігнорували його попередження не відходити за сигаретами.

«Мені пощастило, що я все ще живий, це сталося дуже близько», – сказав Валі виданню, додавши, що кілька разів він був близький до смерті, перебуваючи в Україні. За його словами, це була його остання місія. Він пропустив перший день народження свого сина, перебуваючи за кордоном.

У розповіді Валі сказав, що бачив українських військовозобов’язаних, які не мали досвіду бойових дій, і був свідком зростаючих втрат. Він сказав, що хотів би, щоб ці «надзвичайно відважні» українські воїни отримали більше тактичної підготовки.

Цитуючи Валі, La Presse написав: "Це війна машин", де "надзвичайно відважні" українські воїни зазнають дуже значних втрат від обстрілів, але "пропускають багато можливостей" послабити противника через брак технічних військових знань.

«Якби в українців були такі протоколи, які ми мали в Афганістані для зв’язку з артилерією, ми могли б спричинити бійню», – вважає він.

Однак після публікації статті La Presse Валі сказав на своєму особистому веб-сайті, що він був надмірно зосереджений на втратах, свідком яких він став:

«Я зробив помилку. В інтерв'ю журналістам я схильний занадто багато говорити про страшні часи, коли ми зазнали втрат від ворогу. Я мало говорю про те, що ми завдаємо втрат ворогу», - він написав. «У результаті деякі статті справляють гірке враження майже поразки».

«Я мало говорю про те, що ворога було кілька разів розгромлено. Спочатку в Києві: ворога не тільки зупинили, а й відбили. Цей самий ворог, зазнавши великих втрат, нарешті вирішив відступити. Далі на Донбасі, на сході України: знову ворога стримано, він зазнав втрат. У кількох місцях українські сили навіть відновлюють позиції, багато позиції».

Polygraph.info звернувся до вВалі за коментарем, але не отримав відповіді до публікації. Проте його погляди на досягнення українських військових поділяють і багато інших.

Один з них – Філіпс Пейсон О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії, який написав у журналі The Atlantic, що українські військові дотримуються стратегії, яка «дозволила меншій державі – поки що – пережити більшу та значно могутнішу».

«Український спосіб війни - це злагоджена, розумна та добре продумана стратегія боротьби з росіянами», - написав О'Браєн.

«Це дозволило українцям зберігати мобільність, допомогло змусити росіян на тривалий час займати статичні позиції, підірвавши їх матеріально-технічне забезпечення, завдало росіянам великі втрати від виснаження, а в битві за Київ призвело до перемога, яка повністю змінила політичний фінал російського вторгнення».

На своєму веб-сайті 12 травня Валі написав:

«Я часто називаю війну "жахливим розчаруванням". Не те, щоб я сам «розчарований» війною чи своїм недавнім досвідом в Україні».

Оновлення: після публікації Валі зв’язався з Polygraph.info із заявою, яка містила таке:

«Українські Збройні Сили не ідеальні. Але це дивовижна сила. Багато українських воїнів не мають досвіду. Мене це не засмучує. Це абсолютно нормально на будь-якій війні, особливо на її початку. Насправді, це добре, що ми (українські сили) маємо стільки нових солдатів на фронті, адже ми зараз переважаємо ворога. Ці недосвідчені воїни будуть ставати все кращими. Вони вже є».

У статті використано матеріали The Atlantic, National Post, CBS, La Presse, Global Times,

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