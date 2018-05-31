Компанія Walmart пропонує своїм працівникам вищу освіту за один долар денно

Мережа крамниць Walmart, яка є найбільшим приватним працедавцем у Сполучених Штатах, повідомила про новий план, який оплачуватиме своїм працівникам 1,4 мільйона доларів за отримання вищої освіти.

Walmart пропонує план здобуття вищої освіти усім працівникам, і тим, що працюють повний і неповний робочий тиждень, працівникам установ, пов’язаних з цією мережею крамниць, постачальникам товарів тощо. Вони зможуть навчатися online протягом усієї шкілької програми. Крім надання фінасової допомоги, Walmart фінансуватиме стипендії, різні оплати і придбання книжок.

Згідно з підрахунками фінансових установ, у Сполучених Штатах понад 1,4 мільйона випускників вищих шкіл заборговані на понад 44 мільйони доларів. Освіта у Сполучених Штатах дуже дорога.

Пропонуючи цю програму, Walmart хоче запевнити, що його працівники можуть отримати вищу освіту без того, щоб брати в банку велику студентську позику, яку опісля сплачуватимуть протягом багатьох років.

Walmart підписав угоду з трьома неприбутковими університетами, в яких працівники можуть отримати диплом оnline, не припиняючи праці.

Це Флоридський університету у Ґейнсвіллі, Університет Брендмен у Каліфорнії і Університет Белв’ю у штаті Небраска.

Працівники мають право подавати заяву, якщо вони працюють у Walmart довше, ніж 90 днів. Мережа крамниць висловлює надію, що всі апліканти будуть прийняті університетами. Якщо працівник залишить місце праці, він не буде зобов’язаний повертати гроші крамниці Walmart.

Поки що Walmart оплачуватиме дипломи спеціаліста і бакалавра в галузі бізнесу і керівництва мережею постачальників, які тісно пов’язані з підготовкою робочої сили для досягнення успіху тепер та в майбутньому».

«Інвестування в особистий і професійний успіх має важливе значення для Walmart і розвитку компанії, заявив високопоставлений керівник Фред Форман.

Це не перша і не єдина програма допомоги в здобутті освіти. Walmart повністю фінансує освіту для отримання дипломів середньої школи, стипендії і фінансову допомогу в понад 80 неприбуткових університетських установах, включно з такими, як Інститут технології штату Джорджія, Колумбійський університет і Університет Пердью.

У Сполучених Штатах є чимало компаній і установ, які пропонують своїм працівникам фінансову допомогу для отримання освіти.

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