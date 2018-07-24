У столиці США через "спайс" до лікарні потрапили сотні осіб, 4 померли

Протягом 8 днів, з 14-го по 22-ге липня, надзвичайні служби Вашингтона доправили до лікарень 234 пацієнтів з симптомами

Четверо осіб померло і понад 200 потрапили до лікарні з симптомами, які влада столиці США Вашингтона пов'язує із споживанням синтетичних наркотиків також відомих, як "спайс". Про це в ефірі одного з американських радіошоу заявила Таня Ройстер, директор Департаменту охорони психічного здоров'я.

За словами чиновниці причиною отруєнь стали синтетичні канабіноїди, споживання яких тягне далекосяжні наслідки для організму людини. До симптомів отруєння входять ускладнення дихання, ступор, галюцинації, високе збудження нервової системи.

Ройстер розповіла, що станом на кінець липня невідкладна допомога через передозування знадобилась понад 200 особам. Місцева влада намагається встановити джерело наркотичної речовини, яка у США поширюється під назвод К2.

"Ми допомагаємо людям вижити і пропонуємо лікування", - розповіла чиновник.

4 смерті, які пов'язують із наркотиком стались з 13-го по 18-те липня

Як відзначає вашингтонське видання DCist, мер Вашингтона та місцеві служби минулої п'ятниці оприлюднили надзвичайне попередження про те, що партія K2, яка потрапила до міста, викликала сплеск передозувань.

Протягом 8 днів, з 14-го по 22-ге липня, надзвичайні служби Вашингтона доправили до лікарень 234 пацієнтів із симптомами, які пов'язують зі споживанням синтетичних наркотиків. 4 смерті, які пов'язують із наркотиком, стались з 13-го по 18-те липня. Міські служби встановлюють причини смертей.

Як розповіла ЗМІ Ройстер, під час перевірки упаковок з К2 (поширюється у барвистих пакетиках, які приваблюють молодше покоління) часом дослідники виявлють до 5 різних діючих речовин.

Часом люди збуджені, мають галюцінації. В інших випадках вони у стані ступору, як зомбі, просто відключаються на вулицях

"Часом люди збуджені, мають галюцинації. В інших випадках вони у стані ступору, як зомбі, просто відключаються на вулицях", - розповіла про наслідки вживання Ройстер.

У Вашингтоні, де споживання марихуани частково декриміналізовано, К2 з одного боку приваблює певну категорію споживачів низькою ціною. Чиновниця також наголосила, що "аудиторія" даного наркотика не перетинається із тими, хто споживає марихуану, а К2 не потрібно плутати із наслідками споживання канабісу.

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