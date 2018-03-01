Питання вогнепальної зброї впливає на багаторічні традиції в США

Після того, як минулого місяця у Флориді молодий чоловік розстріляв 17 учнів середньої школи, по всій країні почалася кампанія щодо обмеження продажу деяких видів зброї. Одні з найбільших компаній, які продають стрілецьку зброю, починають усувати з продажу бойову зброю напівавтоматичного зразка. А великі корпорації, такі як страхувальна компанія Metlife, прокат автомобілів Hertz і авіакомпанія Delta, розривають зв’яки з Національною стрілецькою асоціацією, головним лобістом права громадян на зберігання зброї, гарантованого Конституцією Сполучених Штатів. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Дві крамниці, які, серед іншого, продають зброю (Dick’s і Walmart), повідомили, що вони припиняють продаж усієї зброї особам, яким менше 21 року життя. Крамниця Walmart, найбільший в країні продавець, заявила крім цього, що вона вже три роки припинила продаж бойової зброї AR-15, яку було використано під час атаки у Флориді.

Крамниця Bass Pro Bass, що продає спортивні товари, включно зі зброєю, поки що не відповіла на запитання, яке буде її рішення. Невідомо також рішення кількох інших відомих крамниць.

Активісти руху за обмеження вогнепальної зброї вимагають припинення продажу не лише зброї військового зразка, але також приладу (bum stocks), який замінює напівавтоматичну зрою на вповні автоматичну (яка заборонена у Сполучених Штатах) та закриття виставок зброї, де можна придбати зброю без попереднього проходження перевірки органами влади.

Голова мережі крамниць Dick’s Ед Стек підкреслює, що він шанує гарантоване Конституцією право на володіння зброєю, але що країна опинилася перед лицем епідемії, жертвами якої є багато молодих людей.

Дотепер у Сполучених Штатах вогнепальну зброю можна придбати в універмагах, спортивних крамницях, від приватних продавців, на виставках зброї і навіть поштою через Інтернет.

Слід пам’ятати, що такі спортивні крамниці, як Dick’s, назагал продають м’ячі, спортивний одяг, включно з взуттям того. Зброя та боєприпаси приносять їх власникам лише 8% прибутку із загального продажу.

Заходи активістів також не скеровані проти багатьох тисяч мисливців чи спортсменів у Сполучених Штатах.

Проте дуже впливова у США Національна стрілецька асоціація рішуче виступає проти будь-яких змін у дотеперішніх практиках, що стосуються придбання і зберігання вогнепальної зброї, і проти обмеження віку покупців, і того, що вони можуть придбати – спортивну зброю, чи військово типу рушницю AR-15.

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