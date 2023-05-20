«Ми маємо сказати Путіну: Вашої перемоги не буде за жодних обставин» – Веслі Кларк, колишній командувач НАТО в Європі

Україна отримала всю необхідну підготовку для того, щоб почати успішний контрнаступ і майже всю потрібну зброю, але на війні неможливо робити прогнози – противник завжди має шанс здивувати, попереджає колишній командувач сил НАТО у Європі генерал у відставці Веслі Кларк. Досвідчений американський військовий брав участь у дискусії, яку у четвер, 18 травня, в американській столиці організував дослідницький центр Атлантична Рада.

Учасники онлайн конференції, яку модерував колишній посол США в Україні Джон Гербст, намагалися розібратися з питанням, чого світ має очікувати від весняного українського контрнаступу і чим ще союзники на чолі зі США можуть підтримати Україну.

Розвідка має ключове значення, тому росіяни хочуть вивезти українське населення з окупованих регіонів – Кларк

Чи можемо ми справді проникнути у російські комунікаційним мережі, і чи правда, що вони не мають військових секретів? Чи немає жодних резервних сил, які були б там навчені та приховані?

На думку генерала у відставці Кларка, найважливішу роль зараз відіграє розвідка, сфера, де Америка надає Україні значну допомогу, але, як він каже, це не означає, що росіяни не мають таємниць.

«Будучи ззовні ми не можемо побачити боротьбу розвідки і контррозвідки, яка триває. Чи здатна Україна засліпити російські супутники? Чи можуть США допомогти їм у цьому? Чи можемо ми справді проникнути у російські комунікаційним мережі, і чи правда, що вони не мають військових секретів? Чи немає жодних резервних сил, які були б там навчені та приховані? Чи вони не можуть пустити свої ВПС проти української колони? Ми знаємо, що вони мають близько 900 літаків, які можуть прилетіти. Чи вони можуть розгромити українську протиповітряну оборону і її конкретну ділянку в конкретний час і розбити цей наступ? Це те, про що я б думав, якби я був командиром в Україні», – каже американський генерал у відставці.

Він додає, що добре розуміє, чому росіяни «евакуюють» цивільне населення з окупованих територій – з Запорізької області, з Мелітополя. Бо ці люди є очі та вуха українських військових, бо на окупованих територіях є партизанські групи, про які росіяни знають, а тому намагаються позбавитися їх таким способом, каже Кларк.

З огляду на ці застереження колишній командувач сил НАТО у Європі генерал Кларк закликає Захід більш реалістично ставитися до контрнаступу та не сподіватися на швидку перемогу.

«Я не думаю, що це буде бліцкриг, який закінчиться через два тижні», – каже Кларк і додає, що і вся ця зброя, яка надійшла останнім часом в Україну, є не лише перевагою на полі бою, але і значним логістичним викликом. Адже різні країни посилають різні типи зброї, яку потрібно технічно підтримувати.

Зброя має бути для перемоги, а не заради самої зброї – Загороднюк

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, який також брав участь у дискусії, вважає, що говорячи про зброю, Київ та його партнери мають змінити підхід до озброєння України. Українці, за його словами, влаштовують кампанії для отримання того, чи іншого виду зброї, чи то танки, чи ATACMS, чи щось інше. Але підхід має бути системний і питання має стояти не просто про те, яка зброя сьогодні потрібна на полі бою, а яка зброя потрібна для перемоги.

«Багато журналістів і спостерігачів, які дивляться на це, кажуть, що Україна просить то один тип зброї, то інший. Але ми знаємо, чого ми намагаємося досягти, ми намагаємося переконати людей, що ми просто маємо виграти цю війну. Тому, давайте розробимо єдиний план кампанії та забезпечимо його ресурсами», – каже Загороднюк.

«І я хотів би піти до будь-якого генерала НАТО і запитати, чи він може реалізувати цей план кампанії без авіації. І подивитися, що вони скажуть, тому що жоден генерал ні з ВПС, ні з будь-яких інших сил не скаже, що так, – росіяни будуть використовувати авіацію, але ми не будемо і плануємо виграти цю війну. Так не буває. Тож, якщо ми збираємося створити сили, які зможуть перемогти росіян, нам потрібно думати про довгострокові можливості, а не лише про цей контрнаступ», – пояснює колишній український урядовець.

Він додає, що про такий план перемоги українці почали говорити з американською адміністрацією ще рік тому, але поки що цього розуміння не було досягнуто.

Що він вважає зараз особливо шкідливим, так це величезні очікування від українського контрнаступу, які сформувалися і на Заході, і в самій Україні, адже один навіть успішний контрнаступ, навряд чи зможе вирішити весь хід війни.

Якщо ми скажемо, що не намагатимемося звільнити частину нашої країни, то ми вже програли

Говорячи про плани контрнаступу, він сказав, що напевно Україна не зупинятиметься перед якимось частинами своєї території. Тобто в жодному разі у Києві не скажуть, що не потрібно звільняти, наприклад, Крим.

«Питання Криму викликає багато сумнівів у всіх з обох боків Атлантики – в Європі та в США, багато людей кажуть, що ми не повинні йти на Крим. І є ціла дискусія всередині спільноти, яка розробляє політику. І я думаю, що якщо ми скажемо, що не намагатимемося звільнити частину нашої країни, то ми вже програли», – каже український експерт.

Тому він радить навіть не витрачати час на ці дискусії, бо Крим важливий не лише для безпеки та економіки України, а і для світу – Крим контролює Азовське та Чорне море, з яких Україна відправляє свою продукцію, і передусім продукти харчування, у яких зацікавлений світ.

«Я б хотів, щоб президент Байден пояснив американському народу, чому для США підтримка України є критичним національним інтересом» – Девід Крамер

Доки війна триває, Путін фактично закриває шляхи, якими його громадяни могли б його позбавити влади

Андреа Кендалл-Тейлор, директор Центру трансатлантичної програми безпеки для нової американської безпеки вважає, що президенту Росії Володимиру Путіну вигідно затягувати війну, бо згідно з дослідженнями, які вона провела, авторитарні лідери за допомогою війни, яку вони розпочали, можуть довше триматися за владу.

«Ми виявили, що практично немає автократів, яких би усунули поки тривала війна, яку вони почали. Таких було лише 7%. Доки війна триває, Путін фактично закриває шляхи, якими його громадяни могли б його позбавити влади», – каже дослідниця.

За її словами, розрахунок Путіна полягає у тому, що Захід втомиться підтримувати Україну. І дійсно, згідно з останніми опитуваннями, підтримка серед населення у США дещо послабилась.

Якби він вийшов і виголосив важливу промову, пояснюючи, чому підтримка США є такою критичною, я впевнений, що лідери республіканців у Конгресі, сказали б, що ми не згодні з Джо Байденом практично ні в чому іншому, але у питанні підтримки України ми єдині

На думку Девіда Крамера, виконавчого директора Інституту Джорджа Буша, це результат того, що у Вашингтоні немає установки на те, що Україна має виграти цю війну, і що США у цьому життєво зацікавлені.

«Я б дуже хотів, щоб президент Байден вийшов і пояснив американському народу, чому для США підтримка України є таким критичним національним інтересом США. Гарна промова була у Варшаві, але це – не Сполучені Штати. Йому потрібно про це говорити. Інакше він поступається полем скептикам і російським апологетам. І якби він вийшов і виголосив важливу промову, пояснюючи, чому підтримка США є такою критичною, я впевнений, що лідери республіканців у Конгресі, сказали б, що ми не згодні з Джо Байденом практично ні в чому іншому, але у питанні підтримки України ми єдині», – каже Крамер.

На думку генерала Кларка, у підтримці України США мають піти до кінця і чітко про це сказати.

«Якщо ми віримо в західні демократичні цінності, ми матимемо піти до кінця, нам доведеться. Якщо Путін хоче підвищувати ставки, нехай. Ми повинні сказати пану Путіну: «Ви не виграєте ні за яких обставин». І ми повинні відповідати за наші слова», – вважає колишній генерал.

Він каже, що США і Захід програють, якщо дадуть Кремлю шантажувати себе ядерною зброєю. Бо у світі є багато інших викликів, зокрема, Китай, і якщо США не покажуть свою рішучість, Америка втратить лідерські позиції у світі, а світ позбавитться правил, які Америка та демократичні країни відстоювали протягом понад 70 років.

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