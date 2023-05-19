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Час-Time

США підтримали надання Україні F-16, тренуватимуть пілотів. ЧАС-ТАЙМ

США підтримали надання Україні F-16, тренуватимуть пілотів. ЧАС-ТАЙМ
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США підтримали надання Україні F-16, тренуватимуть пілотів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Заява Білого дому щодо міжнародної «авіаційної коаліції»: ми зможемо розпочати навчання українських пілотів найближчими тижнями. Коли до України прибудуть перші винищувачі? Зеленський їде до Японії, щоб особисто зустрітися із лідерами G7. США додали більше 300 нових заходів до санкційного режиму проти Росії в координації з країнами «Групи Семи». Аналіз: чому експорт російської сирої нафти досягли найвищого рівня з початку 2022 року, незважаючи на санкції Заходу, але Москва заробляє значно менше. В Атлантичній раді обговорили контрнаступ України – головні заяви. Україна закликала ЄБРР позбавити Росію членства. Дружина та донька ув’язненого у Криму журналіста Владислава Єсипенка приїхали до Вашингтона, аби нагадати про репресії, які тривають на півострові. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вимагатиме притягнення до відповідальності винних у геноциді кримських татар – інтерв’ю. Розповідь про Україну: у Колорадо презентували англо-українську книгу американського автора.

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