Якими можуть бути санкції проти Росії

Західні країни погрожують Росії санкціями, якщо вона повторно вторгнеться до України. Хоча урядові лідери надали небагато подробиць про те, яких саме заходів буде вжито, або які саме дії Росії спровокують санкції, вони пообіцяли, що будь-які нові санкції будуть більш дошкульними, ніж попередні зусилля. Ось огляд того, які заходи можуть розглядатись Сполученими Штатами та європейськими країнами.

Технології

Білий дім заявив, що розглядає можливість запровадження експортного контролю щодо Росії, що обмежить здатність Росії отримувати інтегральні схеми, необхідні для низки технологій, включно зі смартфонами, телевізорами, авіаційною електронікою та верстатами. Росію також може бути додано до групи країн під найжорсткішим експортним контролем, до якої входять Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. Сполучені Штати запровадили подібні технологічні санкції під час Холодної війни, щоб обмежити можливості Росії здійснювати технологічні розробки.

Банки

Вже діють санкції проти деяких менших російських державних банків. Їх було запроваджено після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Західні країни могли б розглянути посилення існуючих санкцій або розширення списку фінансових установ, яким загрожують обмеження, включно з поширенням їх на деякі приватні російські банки. Санкції також можуть бути спрямовані проти підтримуваного державою Російського фонду прямих інвестицій, який інвестує у провідні російські компанії.

Природний газ

Розглядається запровадження санкції проти нещодавно завершеного газопроводу «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною. Газогін все ще очікує остаточного схвалення від Німеччини. На Берлін тиснуть, вимагаючи відмови у схваленні. Німеччина вказала, що може розглянути можливість відмови від схвалення «Північного потоку-2»; однак енергетична залежність Європи від Росії ускладнює ситуацію.

США та Європейський Союз вже запровадили санкції щодо енергетичного сектору Росії, у тому числі проти державної газової компанії «Газпром». Майбутні зусилля могли б поглибити ці санкції або збільшити кількість компаній, які вплинули на них.

SWIFT

Одним із найжорсткіших заходів, до яких США та ЄС можуть вдатись щодо Росії, є виключення Москви з фінансової системи SWIFT, якою користуються банки по всьому світу. Якби такий крок був зроблений, Росія не змогла б брати участь у більшості міжнародних фінансових операцій, включно з отриманням міжнародних прибутків від нафти та газу.

Такі заходи розглядали, але не вдались до них, коли Росія анексувала Крим у 2014 році. Тоді Росія заявила, що відключення від SWIFT буде рівнозначно оголошенню війни. З тих пір Росія намагалася розробити власну систему фінансових переказів під назвою SPFS, але ця не набула поширення.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сумніви щодо виключення Росії із SWIFT, заявивши: «Найбільш потужна зброя в кінцевому підсумку не завжди виявиться найбільш доречною».

Долар

Іншим можливим потужним фінансовим заходом проти Росії може бути блокування доступу Росії до долара США. Без доступу до банківської системи США російським компаніям було б важко здійснювати звичайні операції та покупки. Сполучені Штати можуть запровадити такі санкції самостійно, без згоди інших країн, на відміну від варіанту зі SWIFT. Президент США Джо Байден вказав журналістам, що Сполучені Штати вивчають цей варіант.

Облігації

Сполучені Штати вже заборонили американським фінансовим установам купувати російські державні облігації безпосередньо у державних установ. Байден пішов на це через звинувачення на адресу Росії у втручанні в американські вибори. Подальші санкції проти російських ринків облігацій можуть включати заборону на торгівлю на вторинному ринку.

Фізичні особи

Держави часто накладають санкції на конкретних осіб, запроваджуючи обмеження на поїздки та забороняючи їм володіти закордонними активами. Посилаючись на дані Управління з контролю за іноземними активами, Associated Press повідомляє, що 735 росіян досі перебувають під санкціями США через анексію Криму Росією. Уряди США та Великобританії погрожували санкціями проти московської еліти, якщо Росія знову вторгнеться в Україну. Деякі американські законодавці хочуть, щоб адміністрація Байдена розглянула санкції щодо Аліни Кабаєвої, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики, яка, як повідомляється, була подругою президента Росії Володимира Путіна.

«Ідентифіковані нами особи перебувають у внутрішньому колі Кремля або близько до нього і відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або, як мінімум, є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля», — заявила журналістам наприкінці січня прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Путін

Сам Путін також розглядається, які ціль санкцій. Законодавці США запропонували запровадити санкції проти російського президента, і Байден заявив, що розгляне такі заходи. Москва заявила, що будь-які санкції проти Путіна не зашкодять йому особисто, але будуть «політично руйнівними».

У статті використано матеріали Reuters, Associated Press.