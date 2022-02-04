Радник Держдепу відвідає Болгарію, Румунію, Бельгію - можлива агресія Росії на порядку денному

Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле очолить міжвідомчу делегацію уряду США під час візиту до Європи 7-11 січня. Метою візиту, серед іншого, є провести консультації з союзниками по НАТО та партнерами у ЄС щодо агресії Росії щодо України. Про це повідомляє Державний департамент США.

В уряді США наголошується, що візит є продовженням спільних із союзниками США у Європі зусиль на підтримку "об'єднаного підходу до неспровокованого накопичення Росією військ вздовж кордонів України та наших спільних зусиль заохотити Росію до дипломатії та деескалації".

Як повідомляється, у Болгарії Шолле продовжить стратегічний діалог з питань безпеки, енергетики, та верховенства права. У Румунії діалог стосуватиметься розміщення американських військових для захисту європейських союзників на тлі накопичення Росією військ вздовж кордонів України. У Бельгії Шолле обговорить з посадовцями НАТО та ЄС дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля для стримування подальшої агресії Росії проти України, включно із готовністю до запровадження "масивних наслідків та суворих економічних збитків на Росію".

"Протягом візиту, радник підтвердить нашу непохитну відданість НАТО та нашим союзникам та обговорить, як США можуть надалі підтримувати країни НАТО, зокрема на східному фланзі", - повідомляє Держдеп США.

Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну.

У п'ятницю речниця МЗС Росії Марія Захарова, заявила, що світ є свідком кампанії Заходу, яка покликана "розкрутити міф" про російську загрозу, плани нападу та ін. За її словами, позиція Заходу суперечить "реальній ситуації та здоровому глузду". Наприкінці минулого місяця у МЗС Росії заявляли, що Москва вважає неприйнятною можливість війни з Україною.

В уряді України називають ескалацію з боку Росії малоімовірною.

У статті використано матеріали Интерфакс.