Викривач поскаржився на "обіцянку" Трампа лідеру іноземної держави – у Конгресі проводять слухання

Урядова наглядова організація з розвідки в четвер дасть свідчення на закритих слуханнях комітету Палати представників стосовно отриманної доповідної записки викривача (англ. - whistleblower).

Раніше газета Вашингтон Пост повідомила про записку, у якій співробітник розвідки повідомив про якусь “обіцянку” Президента Дональда Трампа лідеру іноземної держави. Видання посилається на двох колишніх американських військових посадовців.

Голова комітету з питань розвідки демократ Адам Шифф заявив, що, як вважає генеральний інспектор розвідки США Майкл Аткінсон, записка викликає довіру і вимагає термінової уваги, тому її мають передати Конгресу.

Аткінсон має дати свідчення у четвер.Білий дім ситуацію не коментує.

Хоча в.о. Директора національної розвідки Джозеф Магуайр обговорювати деталі відмовився. Очікується, він свідчитиме публічно 26 вересня.

Шифф відправив повістку Магуайру, заявивши, що той приховує скаргу викривача від Конгресу, і поставив питання, чи робить він це за вказівкою Білого дому чи Генпрокурора.

Шифф не уточнив деталей стосовно змісту скарги, однак підкреслив, що комітет “надає велику важливість захисту викривачів та їх скарг Конгресу”.

Головний юрист Національної розвідки Джейсон Клітенич у четвер відправив листа, у якому заявив, що відомство захищає викривача, але вважає, що скарга не носить термінового характеру, оскільки йдеться про поведінку людини, яка не є представником розвідувальної спільноти, і на має прямого стосунку до діяльності відомтсва.

Шифф минулого тижня заявив, що Магуайр мав повідомити про скаргу Конгресу. За його словами, той факт, що цього не зробили, “викликає серйозну занепокоєність стосовно того, що Білий дім, Мінюст або інші представники виконавчої влади намагаються попередити, аби легітимна скарга викривача потрапила до її адресата, Конгресу, з метою приховати серйозні порушення”.